escuchar

La relación entre Cristian Castro y Luis Miguel sufrió un quiebre hace más de tres décadas, que comenzó en el plano artístico y se trasladó al personal. A pesar de que ambos evidenciaron un distanciamiento, que se trasladó de manera indirecta a la serie basada en la vida de “El Sol de México”, el intérprete de “Azul” asistió a uno de sus recitales en Buenos Aires. Pero lo que pareció una señal de reconciliación entre los dos artistas, culminó con la decepción de sus fanáticos, ante la revelación de Castro respecto de lo que ocurrió en el show.

La disputa entre Luis Miguel y Cristian Castro comenzó hace más de 30 años, según trascendió, en medio de los celos repentinos que sintió “El Sol de México” ante el éxito del intérprete de “Por amarte así”. Una situación que se vería afectada también por el debut como productor del guitarrista de “Suave”, Ignacio “Kiko” Cibrián, en el primer álbum de Castro, Agua nueva, en 1992.

Cristian Castro disfrutó del show de Luis Miguel en Buenos Aires (IG @fenix.entertainment.group)

“No me quiere reconocer más”, apuntó Castro en diálogo con Fernando Dente, en Noche al Dente (América TV), al relatar su asistencia al recital que celebró Luis Miguel en el estadio porteño del Movistar Arena, el pasado 18 de agosto. El artista mexicano entonó y bailó las canciones que protagonizaron su show, como “Suave” o “Hasta que me olvides”.

Cristian Castro reveló qué sucedió cuando fue a ver a Luis Miguel a su recital en Buenos Aires

Y continuó: “Él pasaba por mí [de chicos] y ahora no me quiere saludar. ¿Qué pasa?”. El artista hizo referencia a los presuntos celos que desataron el distanciamiento entre ambos. “Es un muchacho muy comprometido. Compararlo conmigo es injusto para Luis, porque el triunfo de él fue tremendo y no se compara con el mío. Me encanta mi triunfo, pero lo que abarcó él en toda su carrera es otra cosa”, señaló.

Además, destacó que su canción favorita es “Un rock&roll sonó”, que lanzó en 1984. “Todo el mundo sabe que yo muero por Luis Miguel”, apuntó.

El origen del distanciamiento entre Cristian Castro y Luis Miguel

En diciembre de 2019, Cristian Castro reveló uno de los motivos que originaron el distanciamiento entre Luis Miguel y él. En diálogo con Podemos Hablar (Telefe), el cantante recordó una disputa con “El Sol de México”. “Es verdad que me he peleado con Luis Miguel por una mujer”, sentenció.

Y contó: “Son secretos con los que debería escribir un libro. Hoy no somos amigos porque él no quiso”, destacó. Según trascendió, se trató de Daisy Fuentes, con quien Castro mantenía una relación cuando el intérprete de “Suave” la conquistó. “Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, así que le dije que probara salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho”, apuntó. Y agregó: “Quien tendría que estar molesto soy yo, pero es él quien se hizo el ofendido”.

Luis Miguel y Cristian Castro coincidieron en sus época dorada y la rivalidad estuvo presente durante algunos años Archivo

En tanto, el personaje de Cristian Castro apareció camuflado en la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, como Cris Valdés, para lo que utilizaron el apellido de su padre Manuel. En la producción, que incluyó la letra modificada de la canción “No podrás”, se retrataron los celos que habría sentido el mexicano por su examigo y que sembraban el enojo en él cuando los miembros de su familia entonaban sus temas.

LA NACION