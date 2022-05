Cristina Pérez se sumó a las voces que apoyaron a Facundo Arana: “En mi experiencia, solo tengo cosas buenas para decir”

Los días pasan y públicamente, Facundo Arana continúa sumando voces a su favor. El actor que fue acusado de maltrato verbal, por parte de Romina Gaetani y Maju Lozano, recibió varias señales de apoyo por parte de colegas. Y en las últimas horas, fue Cristina Pérez quien dio un mensaje respaldando al actor.

Romina Gaetani lanzó una dura acusación contra Facundo Arana.

En el marco de una nota con LAM, la conductora de Telefe Noticias tuvo palabras de gran cariño dedicadas a Arana, y expresó: “Tengo una linda amistad con Facundo, y lo quiero mucho. Es una persona encantadora, buena, que hace mucho por los demás. Y la verdad que le deseo lo mejor, en todo lo que haga, es un gran artista, y lo abrazo”. Con respecto a qué opinaba sobre los dichos de Romina Gaetani, en los que aseguró que Arana la maltrató verbalmente, Pérez opinó: “Yo respeto todo lo que cada persona sienta y tenga que expresar, pero en mi caso no tengo nada que decir, todo lo contrario. Él es una gran persona y muy comprometida con los demás, ha hecho mucho en campañas solidarias. Es un gran corazón el de Facundo, eso es lo que yo siento en mi experiencia por mi amistad, y es lo que me parece que corresponde decir. Yo pienso esto de Facundo y él lo sabe”.

Cristina Pérez celebró la amistad que la une con el actor.

En otro tramo del diálogo que compartió con el movilero de LAM, la periodista se refirió a su postura, y a lo que Gaetani aseguró que le sucedió: “Lo respeto. Cuando es materia privada hay una cuestión a veces subjetiva de las personas, que la tienen que resolver las personas, y si necesitan exponerlo públicamente, entrar en la dimensión pública hace partícipes a otros. Y cuando se trata de un delito, ahí sí ya estamos en otra situación, pero por eso hay que llevarlo por un carril de respeto, y de una mirada ecuánime y justa”. Por último, Pérez concluyó la nota, sin dejar de subrayar el respeto y cariño que siente por Arana: “Si hubiera algo delictivo, que la Justicia lo investigue, y si es un conflicto privado, o la impresión de una persona por sobre otra, tiene derecho a decirlo, y si hay daño, eventualmente deberá responder por eso. Pero en mi experiencia con Facundo, solo tengo cosas buenas para decir”.

El contundente mensaje de Connie Ansaldi a Facundo Arana tras 20 años de amistad (Foto: Instagram @connieansaldi)

De esa forma, Pérez estableció una posición clara, en la que se agrupó junto a otras actrices que durante esta semana, tampoco dudaron en referirse al respeto con el que siempre de manejó el actor. A través de Instagram fueron muchas las personalidades que le manifestaron su apoyo al intérprete. Karina Mazzocco, compartió un mensaje sencillo, pero categórico: “Tesoros de la vida...Sin duda...uno de esos tesoros es tu amistad y tu cariño”. Por su parte, Connie Ansaldi escribió en sus redes: “Contar hace más de veinte años con tu amistad, es un privilegio. A mí no me van a contar cómo SOS, ni qué clase de ser humano habita en lo más profundo de tu alma y corazón. No me van a contar qué batallas propias has librado ni las que has ganado para otros. Tampoco me pueden decir con qué poco sos feliz y la alegría que te provocan los triunfos ajenos”.

Otra de las actrices que le brindó una clara señal de apoyo, fue Natalia Oreiro. La artista uruguaya, que compartió pantalla con Arana en las novelas Muñeca brava y Sos mi vida, compartió en su Instagram una foto en la que ambos se encuentran fundidos en un cálido abrazo. Mercedes Funes, por su parte, escribió en un sentido posteo que realizó en su cuenta de Instagram: “Esta foto te refleja perro. Siempre estás ahí en los momentos importantes, dando lo mejor de vos. Te quiero”.

Durante la noche del viernes, Arana y Gaetani se encontraron en un hotel de Puerto Madero, acompañados por sus respetivos abogados, con el objetivo de sellar el problema a través del diálogo, y sin mediar mayores instancias judiciales.