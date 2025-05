Cuál fue la estafa virtual que le hicieron a Silvina Garré

Silvina Garré se encuentra en un momento muy difícil: tras una suplantación de identidad, fue engañada y sufrió una gran estafa telefónica.

El periodista Juan Etchegoyen, luego de conversaciones con el entorno más cercano de la artista rosarina, dio a conocer en su ciclo Mitre Live los detalles del dramático momento que atraviesa.

Silvina Garré sufrió una estafa telefónica, entraron a su homebanking y le robaron todo el dinero DAVID FERNANDEZ/ AFV

La estafa que sufrió la víctima no solo le imposibilitó el acceso a sus ahorros, sino que también dejó comprometidos mucho de sus datos personales.

Etchegoyen comenzó el programa Mitre Live con el detrás de escena de lo ocurrido: “Quiero abrir el programa de hoy con una información de último momento que tiene que ver con la cantante argentina Silvina Garré, que vive uno de sus peores momentos después de sufrir una estafa“.

Como bien explicó el periodista, la víctima sufrió el robo a través de una modalidad telefónica. “Me cuentan que la estafa fue telefónica. Le chuparon el teléfono y le sacaron todo el dinero que tenía en su homebanking. Le robaron todo literal”.

El conductor expresó que no solo se trata de un robo de dinero, sino que también ingresaron a los correos electrónicos de la artista rosarina y accedieron a su información personal.

Silvina se encuentra en una situación muy delicada, es por eso que aún no se comunicó con ningún medio. Etchegoyen comentó que aún no pudo conversar con ella: “Quise comunicarme con Silvina, pero hasta ahora no responde el teléfono. Si contesta antes que termine el programa lo comunicaré. Y quiero decir para cerrar que Silvina ya ha hecho la denuncia correspondiente”.

Su entorno se encuentra a la espera de futuras investigaciones sobre el caso y si existe la posibilidad de que se pueda extraer parte de lo que le quitaron a la víctima.

Por otro lado, al no tener ninguna declaración en los medios, muchos periodistas y programas están pendientes a futuras declaraciones.