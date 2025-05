El mal momento de Flor Vigna tras sufrir una estafa en un reality internacional

Pese a que se muestra feliz en las redes sociales por su carrera musical y su vida amorosa junto al cantante Lautaro ‘Lauta’ López, Flor Vigna transita un mal momento que la obligó a refugiarse en la calidez de su hogar y cerca de su círculo íntimo. Según trascendió en las últimas horas, la bailarina fue estafada en Perú, país al que había sido invitada para participar de un reality internacional.

La noticia fue anunciada este miércoles 21 de mayo en LAM (América TV), donde comentaron que la ex Combate viajó al país vecino para formar parte de Mundos Opuestos, ciclo en el que los participantes se dividen en dos grupos, “la vida del paraíso” y “la vida del infierno”, con desafíos físicos que determinan la permanencia de los concursantes. Sin embargo, cuando llegó nada fue como esperaba.

Flor Vigna fue estafada en Perú (Foto: Instagram/@florvigna)

Según revelaron en el ciclo que conduce Ángel de Brito, al tercer día de grabación regresó a la Argentina porque querían obligarla a armar una pelea y tener un amorío con un compañero para generar conflicto y así aumentar la audiencia. “Flor Vigna está escondida en Buenos Aires, chicos es un drama”, contó Laura Ubfal.

Laura Ubfal brindó detalles de cómo se encuentra hoy Flor Vigna (Foto: captura TV)

Ante la sorpresa de los presentes en el estudio, la periodista puntualizó: “Hay un programa que se llama Mundos Opuestos, se hace en Perú, Lima, y se pasa en la televisión chilena. Es un suceso total y un gran fondo de olla... Pensó que iba a Perú a cantar, a hacer clips, que era un programa millonario, hizo toda una historia que se separaba de Lauta. Pero parece que cuando llegó le advirtieron que no era importante”.

En ese sentido, la angelita agregó qué fue lo que le advirtieron ni bien llegó: “Acá quilombo, tenés que chapar... lo obvio. Es más, me contó Emma Vich que ella le sacó el lugar. Según Paulita Varela, a los tres días estaba acá en Buenos Aires, espantada y escondida”.

“El programa se desarrolla en Lima, Perú, donde la competencia tiene lugar en un formato parecido al de Los Juegos del Hambre. Cada participante vivirá tensas pruebas donde el que gana se proyecta al futuro, mientras que el que pierde retorna al pasado", había explicado días atrás Vigna, sobre la experiencia que viviría, sin saber lo que la esperaría.

Emocionada, completó: "Soy la única representante argentina en este gran espectáculo, prometo dar absolutamente todo en este reto, como en cada desafío que enfrento. Gracias a la vida y a quienes me siguen desde hace tantos años por permitirme vivir esta experiencia“.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Flor transita un mal momento en lo que va del año. El 2025 no arrancó de la mejor manera, ya que a mediados de enero, le rompieron parte de su auto para robarle una de sus pertenencias. Afortunadamente, no pasó a mayores y fue solo un susto.

Así quedó el auto de Flor Vigna tras el robo (Fuente: Instagram/@florivigna)

Con los días pudo dar vuelta la página y decidió emprender un viaje a Brasil con su madre, con intención de devolverle todo lo que hizo por ella durante este tiempo; sin embargo, el cuerpo le jugó una mala pasada.

Flor Vigna se enfermó en medio de sus vacaciones en Brasil

“Vos podés creer... todo el año trabajando duro, duro, duro… y cuando por fin llega el momento de vacaciones, cuando por fin la llevo a mi vieja al viaje que más se merece, me enfermo”, relató, indignada. “Quise ser la hija modelo y me enfermé. Y ahora soy un problema para todos”, lamentó en aquel entonces.