Qué dijeron Darío Cvitanich e Ivana Figueiras sobre Chechu Bonelli, tras el escándalo

La reciente entrevista de Cecilia Bonelli en un canal de streaming detonó un conflicto inmediato en el entorno de su expareja, donde la periodista contó que Darío Cvitanich fue quien la dejó. La situación derivó en una serie de descargos públicos del futbolista y de Ivana Figueiras en sus cuentas de Instagram para desmentir los dichos, exponer reclamos económicos y anunciar el cese de su vínculo amoroso en medio de la controversia.

Las declaraciones de Chechu Bonelli que desencadenaron el conflicto

La comunicadora manifestó su afecto por la familia de su exmarido durante la nota. “La amo con toda mi alma”, aseguró en referencia a su exsuegra. Ante la consulta sobre la continuidad de esa relación, la comunicadora explicó la existencia de directivas para cortar el lazo y recordó con nostalgia la dinámica familiar en la ciudad de Baradero.

Chechu Bonelli habla del vínculo con su exsuegra

”Como que me invitaron a no tenerlo más. Me invitaron a retirarme de ahí, pero hasta hace poco seguía viajando. Amo esa sensación de hogar, de llegar a Baradero y que me digan: ‘¿Qué querés comer? Yo te preparo. ‘Acostate, dormí’. Y yo decía: ‘¡Qué lindo! Quiero esto’. Y ahora la sensación de familia se me rompió. Me voy a largar a llorar”, explicó visiblemente conmovida.

La respuesta de Darío Cvitanich

Los testimonios de Bonelli motivaron una respuesta directa del exdelantero en sus plataformas digitales, quien publicó primero un video junto a Figueiras con la leyenda: “Te amo. Gracias por todo...”. Acto seguido, difundió una captura de pantalla de un titular basado en las declaraciones de su exmujer y añadió un mensaje con acusaciones sobre cuestiones financieras.

“¡Mirá qué bueno! Querías hacerle pagar los pasajes a mi mamá cuando viajaba. Mejor no sigo. Con mi familia, con mi pareja y mi vida no“, escribió el deportista. Esta publicación buscó desmentir la versión presentada por Bonelli sobre la armonía familiar y los viajes al interior de la provincia de Buenos Aires.

El descargo de Ivana Figueiras

En la misma línea, Ivana Figueiras protagonizó también fuertes cruces mediáticos en simultáneo, y apuntó contra el conductor de LAM, Ángel de Brito, por una serie de publicaciones donde la confundió con Bonelli. El periodista mostró una imagen de espaldas de una mujer junto a Cvitanich y una niña en un shopping, e identificó erróneamente a la protagonista como “Chechu”.

Figueiras exigió privacidad para sus hijas ante la exposición de la menor. “Me encantaría que saques a mi hija de tus redes. Cualquier persona que me conoce sabe que cuido a mis hijos más que nadie. Son mi límite. No soy parte de ningún círculo mediático. Mis hijas, mi límite. Gracias”, publicó. En un segundo mensaje, corrigió al periodista con ironía: “Y al menos aprendé mi nombre amor. Con mis hijas no. Gracias”.

La actual pareja de Cvitanich aprovechó la visibilidad del conflicto para responder a las acusaciones recibidas tras el inicio de su relación y denunció hostigamiento por parte del entorno de la periodista.

“Hace meses me estoy bancando que me llamen Tatiana, que me puteen, que me digan rompe-hogares. Yo teniendo dos hijas mujeres”, expresó en sus historias. La modelo fijó el inicio de su relación con Cvitanich el 14 de julio y aseguró poseer pruebas de las amenazas.

“A partir de ahí, sufrí todo tipo de mensajes: amiguitas escribiéndome, su ex diciéndole que ya se iba a enterar cosas mías (por suerte tengo los mensajes), la chica que trabaja en su casa escribiendo en mis fotos de Instagram”, detalló. Sobre la responsabilidad en la ruptura anterior, resultó tajante: “Yo estuve con alguien separado. Si él no le dejó las cosas claras a la ex, no es problema mío. Déjenme en paz. No vivo de este circo”.

La repercusión de sus palabras generó una ola de comentarios. Figueiras compartió una captura de un mensaje privado de una seguidora que calificaba a Bonelli de inestable y le sugería a Cvitanich cuidar a su nueva pareja. Sobre esa imagen, Figueiras redactó un texto que sugirió el fin de su relación con el exjugador de Boca Juniors debido al escándalo.

“Yo hoy estoy sola. Muy tranquila. No soy mediática. Entiendo que esto le sirva a personas que quieren resurgir al medio y no voy a dejar que me usen”, afirmó. Para cerrar su descargo, agradeció el apoyo y reiteró su inocencia respecto a la disolución del matrimonio anterior: “Gracias por tan lindos mensajitos. Todo esto fue una locura. Y que quede claro yo no rompí ninguna familia”. Minutos después de estas publicaciones, tanto Figueiras como Cvitanich borraron el contenido de sus redes.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.