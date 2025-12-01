Wanda Nara está a punto de terminar su nueva casa de Nordelta y mostró los últimos detalles

Wanda Nara mostró cómo avanza la terminación de su nueva mansión en un barrio privado de Nordelta. La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) posteó en las historias de Instagram un collage de fotos y reveló los detalles que convirtieron esa residencia en “la de sus sueños”. Según aclaró, participó en la construcción y diseño de cada sala.

En mayo de este año, Nara comunicó que había adquirido un terreno y que estaba en proceso de edificación de un nuevo hogar, más grande y con condiciones mejores a las que tiene en la actualidad. Acostumbrada al lujo y la vida de los nuevos ricos, la conductora hizo parte a sus seguidores de todos los detalles e ideas que aplicó en este proyecto. Su fascinación fue tal que en ocasiones anteriores reconoció que le hubiera gustado ser arquitecta.

Wanda Nara mostró cómo avanza la construcción de la mansión que adquirió en Nordelta (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

La nueva propiedad de la conductora se sumó a las que ya posee en la Argentina y en Italia. Más allá de acrecentar su cartera de inversiones tras su separación con Mauro Icardi, esta casa la convirtió en un símbolo de cambio, renovación y nueva vida.

En el collage reciente que posteó, mostró el exterior de la construcción con las paredes de madera y la base hecha de concreto. Tiene tres plantas y balcones que dan hacia un jardín extenso. Además, los ventanales dominan parte de las paredes laterales, lo que le proporciona luz solar todo el tiempo.

En la siguiente foto enseñó una sala sin terminar, con el piso cubierto de papeles y latas de pintura listas para ser utilizadas. A lo lejos se ve el patio y una de las casas de sus vecinos.

Para la decoración añadió macetas de cemento con pequeños árboles, las cuales ubicó en la segunda planta, frente a la ventana. Incluso dejó ver que el piso del balcón también es de madera y colocó canteros con arbustos de exterior.

Las macetas que adquirió Wanda Nara para decorar el interior de su casa nueva (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

“Mi proyecto”, manifestó Nara sobre las cuatro fotos que publicó y añadió un emoticón de un corazón y otro de una casa. Pese a que no confirmó cuándo estará lista la construcción y será habitable, de tanto en tanto viaja hasta allí para supervisar el trabajo de los albañiles. Por las imágenes puede dilucidarse que cada vez falta menos.

Días atrás, hizo una recorrida por el interior de la propiedad y dejó expuesta la que será su habitación. Asimismo, destacó el vestidor amplio que creó solo para ella. Allí pretende guardar todas las prendas, zapatos y carteras que adquirió hasta el momento.

Nara tiene acceso directo al Río de la Plata desde su muelle privado (Fuente: Instagram/@wanda_nara)

En esa sintonía colocó una caja de preguntas y respuestas para sus seguidores y allí los invitó a indagar en esta nueva aventura sobre la mansión en Nordelta. “Dichosos tus vecinos”, manifestó uno de los usuarios y Nara, por su parte, sentenció: “Me regalaron todos los terrenos de al rededor de mi casa para no tener vecinos. Alguien muy celoso”, lo que se interpretó como un obsequio de su novio, Martín Migueles.

Otro detalle que sorprendió a sus fans fue que esta casa tiene acceso directo al Río de la Plata. “Desde mi muelle puedo ir a Uruguay y volver”, indicó con orgullo Wanda Nara. Según trascendió, el valor del inmueble le habría costado más de seis millones de dólares.