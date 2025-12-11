Cuáles fueron los estrenos más populares en el 2025 en la Argentina

Google presentó un informe llamado “El año en búsquedas” que analiza los términos más populares durante el 2025 en la Argentina. Gracias a su herramienta Google Trends, es capaz de analizar los temas de entretenimiento que despertaron mayor interés, en base a la cantidad de veces que fueron consultados en la web. Cuantas más personas busquen un título de una serie o película, más alto se posiciona en el ranking.

Dentro del resumen, la plataforma destaca el papel protagónico que tuvieron los estrenos en las consultas de los argentinos. Por ejemplo, la serie El Eternauta estuvo entre los diez términos más “googleados” a nivel general. En la lista que muestra los principales resultados del rubro del cine, aparecen tanto producciones nacionales muy populares como films extranjeros que fueron furor dentro del país.

El Eternauta

El Eternauta fue la serie más buscada en la Argentina durante el 2025 NETLIX

La serie basada en las historietas de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López fue la más buscada en el ámbito del entretenimiento. La historia de Juan Salvo dio la vuelta al mundo y, según Netflix, ingresó en el Top 10 global semanal en el puesto #1 de series de habla no inglesa, con 10,8 millones de visualizaciones en todo el planeta.

En esta primera temporada, se muestra el desarrollo de una invasión alienígena a la Tierra, la cual utiliza una tormenta de nieve tóxica para aniquilar a la mayor parte de la población. El protagonista Juan Salvo, interpretado por Ricardo Darín, lidera la resistencia en la Argentina junto a su familia y amigos de la infancia, mientras intenta encontrar a su hija desaparecida. Recientemente, el actor argentino reveló que, debido al gran impacto internacional, la serie tendrá más de dos entregas.

En el barro

En el barro, tráiler oficial

En el segundo puesto de las más buscadas se encuentra esta producción argentina derivada del universo de El Marginal. La trama comienza con un grupo de internas, entre ellas Gladys Guerra, “La Borges” (Ana Garibaldi), cuyo traslado a la cárcel es interceptado. El vehículo cae al río y sólo cinco mujeres logran sobrevivir. Entre ellas forman un vínculo único que se enfrenta al hostil y corrupto sistema penitenciario de “La Quebrada”.

Una de las razones de la gran popularidad de la serie fue la participación de grandes figuras, como María Becerra en la piel de “Cleo” o Juan Minujín que con su icónico personaje Miguel “Pastor” Palacios. Netflix ya anunció que habrá una segunda temporada en la que también participará la China Suárez.

Homo Argentum

Después de arrasar en la taquilla de los cines y convertirse en un fenómeno social, Homo Argentum llega al streaming Gentileza

Estrenada a principios de 2025, esta película se convirtió en un fenómeno viral al abordar con humor ácido la “idiosincrasia del argentino”. Según la consultora Ultracine, fue el estreno argentino más visto de la post-pandemia, con más de un millón de espectadores en menos de dos semanas y 1,3 millones de entradas vendidas.

Dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat, el film se compone de 16 microhistorias todas protagonizadas por Guillermo Francella. El actor encarna personajes muy distintos que atraviesan situaciones hilarantes, desde un vendedor de dólares estafador hasta un nieto buscando sus orígenes en Italia. Próximamente estará disponible en Disney+.

Anora

Anora Trailer Español Subtitulado (2024) › Mikey Madison

Esta comedia negra llegó a los cines argentinos en enero y fue una de las producciones internacionales más comentadas del año. Cuenta la caótica vida de Anora, una joven trabajadora sexual de Brooklyn que, de forma inesperada, se casa con el hijo de un oligarca ruso. La felicidad del matrimonio se convierte en una pesadilla cuando los padres del novio viajan a Estados Unidos con la intención de anular la unión.

Fue un film muy aclamado por la crítica y llegó a ganar cinco estatuillas en los Óscars 2025: Mejor Película, Mejor Director para Sean Baker, Mejor Actriz para Mikey Madison, Mejor Guion Original y Mejor Edición. Actualmente, se puede encontrar en las plataformas HBO Max y Apple TV.

Nosferatu

El estreno de Nosferatu superó los $100 millones de dólares a nivel mundial

El remake del clásico de terror gótico, dirigido por Robert Eggers, tuvo su estreno en enero de 2025. La película es una nueva adaptación de la leyenda del Conde Orlok (Bill Skarsgård), un vampiro que se obsesiona con la joven Ellen (Lily-Rose Depp). Ambientada en la Alemania de 1838, la cinta entremezcla los temas del amor prohibido, la plaga y el mal que acecha en las sombras.

El film fue un éxito rotundo en taquilla y superó los $100 millones de dólares a nivel mundial en sus primeras semanas, según Variety. Además, se volvió viral la transformación del actor sueco Bill Skarsgård para encarnar al tenebroso vampiro alemán. Se puede ver en HBO Max, Prime Video y Apple TV.

El juego del calamar (Temporada 3)

El juego del calamar tercera temporada, tráiler oficial

La esperada tercera y última temporada de El juego del calamar arribó a Netflix el 27 de junio de 2025. Se trató del broche de oro de una de las series más exitosas en la historia de la plataforma de streaming. Esta entrega se centró en la lucha épica de Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) para desmantelar la organización que opera los sádicos juegos. Al momento de su estreno, se convirtió en un fenómeno global y alcanzó el cuarto puesto entre las series más vistas de la empresa de entretenimiento.

Adolescencia

"Adolescencia" estuvo entre las más buscadas por los argentinos en 2020 (Foto: X)

Esta miniserie británica fue furor desde su llegada a Netflix por varias razones. La primera es la trama atrapante que sigue a un niño de 13 años, Jamie, quien es arrestado por el asesinato de una compañera. La segunda probablemente sea las temáticas actuales que aborda, como la masculinidad tóxica, el impacto de las redes sociales y la brecha de comunicación entre padres e hijos. Finalmente, a muchos les llamó la atención el método de filmación, ya que los cuatro capítulos conforman una toma continua, desde el hogar del sospechoso hasta el entorno de los detectives que investigan el crimen.

Destino final: lazos de sangre

Destino final 6: el trailer del nuevo capítulo de la saga de terror

La sexta entrega de la icónica saga de terror, que llegó a los cines en mayo de 2025, revive el interés por las elaboradas secuencias de muerte de la franquicia. Esta nueva película está protagonizada por Stefani Reyes Campbell (Kaitlyn Santa Juana), una estudiante universitaria que busca a la única persona que puede romper el ciclo de decesos y salvar a su familia del espantoso final que inevitablemente les espera. Es posible encontrarla en HBO Max, Amazon Prime Video y Apple TV.

Menem

Tráiler Oficial de la série de Menem

La serie biográfica sobre el expresidente se estrenó en Amazon Prime Video en julio de 2024. La producción abarca desde los humildes orígenes de Menem (Leonardo Sbaraglia) en La Rioja hasta su ascenso a la presidencia, trayectoria que cubre con una selección de momentos clave de la historia argentina de los años 90. No solo se enfoca en la figura política, sino también en su compleja vida personal, incluyendo su relación con Zulema Yoma y el misterioso fallecimiento de su hijo.

Cómo entrenar a tu dragón (live-action)

El clásico animado "Cómo entrenar a tu dragón" se llevó a la "vida real" con Mason Thomas como Hipo Universal Pictures - Universal

La adaptación de acción real de la aclamada franquicia animada llegó a los cines en junio de 2025 y se convirtió en una de las películas familiares más buscadas. Dirigida por su creador original, Dean DeBlois, retoma la mágica historia de la amistad entre Hipo (Mason Thames), un joven vikingo inadaptado, y Chimuelo, un dragón de la especie Furia Nocturna, en un mundo donde cazar a estas bestias mitológicas es la norma. Actualmente, se encuentra en plataformas como Peacock, Prime Video y Apple TV.