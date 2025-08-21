Cómo será Nicole, el personaje de La China Suárez en “En el barro”

El éxito de la serie En el barro, el spin-off de El Marginal, generó una gran expectativa entre los espectadores por la participación de María Eugenia “La China” Suárez. La actriz, confirmada en el elenco original, no apareció en la primera temporada disponible en Netflix. Esta ausencia provocó interrogantes que la propia artista despejó con adelantos en sus redes sociales.

¿Cómo es el personaje de la China Suárez en En El Barro?

La China interpretará a Nicole, una mujer que llega al penal “La Quebrada”. Se trata de una “prostituta VIP de clientes millonarios”. Su ingreso en el entorno carcelario moverá las dinámicas internas de la prisión. Para este papel, la actriz se sometió a una importante transformación física que la aleja de sus trabajos anteriores.

Suárez se oscureció el cabello y se rapó las cejas. Adoptó también una vestimenta de estilo deportivo que define la estética de su personaje. Ella misma reconoció la naturaleza distinta de este proyecto en su trayectoria. “Es un personaje muy distinto a todo lo que venía haciendo”, afirmó la actriz. Las imágenes que compartió del detrás de escena la muestran integrada con el resto del elenco femenino durante las grabaciones.

Cuándo se podrá ver a la China Suárez en En el barro

La participación de la actriz está confirmada para la segunda temporada de la serie. Aunque Netflix todavía no anunció una fecha de estreno oficial, la filmación de esta nueva entrega ya concluyó. La propia Suárez alimentó la expectativa de sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi ocho millones de seguidores.

Mientras se encuentra en Estambul con Mauro Icardi, replicó imágenes del rodaje compartidas por una cuenta de fanáticos. Junto a las fotos, dejó un mensaje claro para el público. “Falta menos para conocer a Nicole”, comentó. Por el momento, los espectadores pueden ver la primera temporada, que consta de ocho episodios de entre 45 y 60 minutos de duración cada uno.

El desafío de grabar en una cárcel

La preparación para el rol de Nicole no solo fue física. También representó un reto personal para la actriz. El contexto de la filmación, una cárcel, la enfrentó con uno de sus temores más profundos. Suárez habló sobre esta particularidad del rodaje. “Voy a grabar en una cárcel y justo mi mayor miedo es ir presa”, expresó.

Su último trabajo en una ficción fue en la miniserie Camaleón: el pasado no cambia. La producción se estrenó en Disney+ en de abril de 2025. Allí compartió el protagónico con el actor Pablo Echarri. Su nuevo papel en la serie de Sebastián Ortega marca un giro hacia un registro actoral más crudo y dramático.

Quiénes integran el elenco de la serie

El reparto principal de la ficción está compuesto por un destacado grupo de actrices que dan vida a las reclusas de “La Quebrada”:

Ana Garibaldi

Valentina Zenere

Rita Cortese

Lorena Vega

Carolina Ramírez

Ana Rujas

El elenco se completa con las participaciones de Marcelo Subiotto, Camila Peralta, Érika de Sautu Riestra y Martín Rodríguez. También actúan Silvina Sabater, Carla Pandolfi, Payuca, Tatu Glikman, Juan Gil Navarro, Justina Bustos y Juana Molina, quienes enriquecen la trama con personajes secundarios.

