Cuáles son los exparticipantes de Gran Hermano que se postularon para entrar con el Golden Ticket

A principios de esta semana volvió la puerta giratoria a Gran Hermano 2025 (Telefe) con el fin de expulsar a Luca Figurelli, el oriundo de Berazategui que rompió una de las reglas más importantes del reality. En esa sintonía, Ángel De Brito, desde su programa de streaming en Bondi, reveló quiénes serían los reemplazantes del joven de 18 años.

La medida de seleccionar a un nuevo participante surgió por parte de la producción, que busca darle una segunda oportunidad a alguien que ya pasó por la casa más famosa del país. Así lo anunció Santiago Del Moro desde su cuenta de Instagram con un mensaje en referencia al Golden Ticket, que será el pase de entrada de un exhermanito.

En las historias de Instagram, Santiago del Moro anunció que exjugadores podrán volver a la casa más famosa de la Argentina (Fuente/Instagram/@santidelmoro)

“Atención. Dada la expulsión de Luca, se comunica a todos los ex de las últimas tres ediciones de Gran Hermano que quieran anotarse para formar parte de la placa para obtener el ‘Golden Ticket’, pueden hacerlo”. Y agregó el día que entrará esa persona: “El próximo lunes finalizada la gala de eliminación. El público podrá votar por su jugador favorito para obtener ese lugar en la casa de GH”.

Tras el comunicado, muchos de los antiguos jugadores no perdieron tiempo en inscribirse, con el fin de que los espectadores del reality elijan al favorito.

Según informó Ángel, ya se anotaron: Romira Uhrig, Juan Reverdito, Martina Stewart Usher y Alexis “El Conejo” Quiroga. Una de las que generó incógnita sobre su intención de volver, fue Juliana “Furia” Scaglione, que se convirtió en una de las más populares de la edición 2024 y que alteró la casa de Gran Hermano en diferentes instancias.

Furia Scaglione habló sobre su vuelta a Gran Hermano

La influencer y doble de riesgo compartió una historia de Instagram en la que aclaró: “Como vieron, se revolucionaron las redes de una manera que yo no lo puedo creer. Me desperté con un montón de llamadas, de mensajes, de medios de comunicación… Se levantaron las redes, un montón respecto a lo que fue X. Soy tendencia en Uruguay y acá en la Argentina. Más allá de si entro o no entro, depende de lo que pase. Gracias por el apoyo. De ahora en más hay que esperar a que ellos nos expliquen cómo hay que hacer la campaña, aunque sé que muchos ya la están haciendo sin haberlo pedido. Gracias”.

Minutos antes, en diálogo con Gastón Trezeguet, Furia bromeó: “Me hablaron muchos compañeros que me dijeron que si me postulo ya pierden sus chances”.

La campaña de Emma Vich en redes para volver a Gran Hermano (Fuente: Instagram/@emmavich)

Otro de los exjugadores que sondeó la opinión del público fue Ariel Ansaldo, que desde su cuenta de Instagram preparó una encuesta en la que le consultó a sus seguidores si les gustaría verlo de nuevo en el reality.

Además de él, otros dos que se animaron a coquetear con la posibilidad de un regreso al programa fueron Tomás Holder y Emmanuel Vich, que emitieron un mensaje desde sus respectivas redes sociales.

Solo queda aguardar hasta el lunes de eliminación, cuando se conozca la placa de todos los aspirantes a conseguir el Golden Ticket y así obtener el pase directo a la casa de Gran Hermano.

Sobre la expulsión de Luca Figurelli, el joven tuvo que abandonar el ciclo, ya que le reveló información del afuera a Lourdes, por lo que rompió una de las prohibiciones que impuso la producción este año.

Luca fue expulsado de Gran Hermano

“Luca, te informo que ahora mismo, en este momento, debés abandonar mi casa. Luca, estás fuera de juego. Has quedado expulsado. Te pido, por favor, que te dirijas a la puerta giratoria sin valijas. Tus pertenencias las recibirás próximamente”, dijo el Big este lunes minutos antes de que el participante se retirase de la casa más famosa del país.