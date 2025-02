Gran Hermano y el video del escándalo: la razón por la cual Luca fue expulsado

Gran Hermano decidió expulsar a Luca Figurelli de la casa después de que este rompiera una de las normas más importantes del reality. Durante la emisión de El Debate (Telefe) de este lunes, Santiago del Moro comunicó a los espectadores del programa que se lo reemplazaría por otro exparticipante al oriundo de Berazategui tras cometer un error grave.

La razón detrás sería que Luca recibió información desde el exterior y más tarde la compartió con el resto de sus compañeros (una norma que en esta edición se prohibió). Por ese motivo, el conductor advirtió el regreso de la puerta giratoria.

Luca fue expulsado de Gran Hermano

Todo empezó cuando Lourdes le reprochó a Luca un acercamiento a Luz. “Vas y le tirás flores a ella y le llevás dulce de leche, parece que no querés que te voten el miércoles. Eso es lo que digo, amigo”, soltó ella.

Por su parte, Figurelli respondió: “Si yo sería chupamedias y lo haría por estrategia, el primer pie que puse en esa giratoria para entrar, yo a ustedes no me hubiera pegado y me hubiera pegado a ella”.

Después de ese comentario, Gran Hermano reunió a todos los participantes en el living y explicó: “Mi obligación es que el juego nunca se vea empañado por desobediencias que atentan contra el espíritu de esta competencia. Hoy aconteció un episodio lamentable. No fue el primero. No saben cómo me gustaría no tener que referirme a esto, pero las circunstancias me obligan a hacerlo”.

Luca Figurelli abandonó la casa por la puerta giratoria (Fuente: Telefe/Captura de video)

Y agregó: “Todos saben que brindar información del ‘afuera’ constituye una falta muy grave, más de una vez les he advertido a varios de ustedes”. Tras la introducción, el Big señaló a Figurelli y le pidió que se retire de la propiedad.

“Quiero decirte que nuevamente serás sancionado, imaginarás que no me es nada grato informarte que en este mismo momento debés abandonar mi casa. Estás fuera del juego, has quedado expulsado. Te pido por favor que te dirijas a la puerta giratoria sin valijas, tus pertenencias las recibirás próximamente”, sentenció.

En las historias de Instagram, Santiago del Moro anunció que exjugadores podrán volver a la casa más famosa de la Argentina (Fuente/Instagram/@santidelmoro)

Luego de eso, desde su cuenta de Instagram, el conductor publicó una historia en la que notificó: “Atención. Dada la expulsión de Luca, se comunica a todos los exs de las últimas tres ediciones de Gran Hermano que quieran anotarse para formar parte de la placa para obtener el ‘Golden Ticket’, pueden hacerlo”. Y agregó el día que entrará el reemplazo: “El próximo lunes finalizada la gala de eliminación. El público podrá votar por su jugador favorito para obtener ese lugar en la casa de GH”.