Cuáles son los negocios millonarios de Elon Musk, el nuevo dueño de Twitter

Elon Musk, el multimillonario estadounidense que este año ascendió al puesto del hombre más rico del mundo en la Lista Forbes 2022, con una fortuna de 219.000 millones de dólares, sorprendió este lunes al mundo de los negocios con el anuncio de la compra por 44.000 millones de dólares de la red social Twitter.

Musk es el hombre más rico del mundo, seguido por el estadounidense Jeff Bezos (fundador de Amazon, con US$ 171.000 millones estimados), el francés Bernard Arnault (Louis Voutton, US$ 151.000 millones) y el también estadounidense Bill Gates (Microsoft, US$ 129.000 millones).

Musk, creador del automóvil eléctrico Tesla, es presentado por Forbes como el hombre que “revolucionó en transporte, tanto en la tierra con Tesla como en el espacio mediante el fabricante de cohetes SpaceX”.

El empresario, nacido en Sudáfrica y poseedor de las nacionalidades sudafricana, canadiense y estadounidense, es considerado uno de los empresarios más visionarios, pero al mismo tiempo más polémicos, especialmente por su hiperactividad en las redes sociales, donde le gusta opinar de múltiples temas más allá de lo políticamente correcto.

Como suele ser habitual, la Lista Forbes 2022 está dominada por varones estadounidenses blancos, y de hecho en los 10 primeros puestos, ocho corresponden a este perfil, siendo los otros dos el francés Arnault y el indio Mukesh Ambani (puesto número 10).

El millonario mexicano Carlos Slim, por su parte, sube del puesto 16 al puesto 13, con una fortuna que Forbes estima en 81.200 millones de dólares y que lo convierte en el latinoamericano más rico del mundo.

Estos son los negocios más importantes de Elon Musk

Elon Musk es un programador, físico y empresario multimillonario nacido en Sudáfrica, pero nacionalizado canadiense y norteamericano, fundador de empresas como Paypal, Tesla, SpaceX y Solar City, entre otras.

Tesla es la compañía automotriz más dinámica y disruptiva de la industria, que está a la cabeza del segmento de autos eléctricos en el mundo.

SpaceX, por su parte, es una de las principales firmas contratistas de la NASA, como proveedor de cohetes usados en las naves que llevan astronautas y satélites al espacio.

Musk también es propietario de la compañía Neuralink que tiene como uno de sus propósitos fundamentales conectar el cerebro humano a una computadora y explorar, de esta manera, el desarrollo de la inteligencia del ser humano.

Otra de las iniciativas del hombre más rico del planera es Boring Company, fundada con la idea de encontrar soluciones a los problemas de transporte y movilidad en el mundo, a través de túneles subterráneos en los que se movilizarían una especie de naves en forma de cápsulas que incluirían tanto personas como vehículos para acortar los tiempos de desplazamientos de estos en grandes distancias.

SolarCity, por su parte, es compañía dedicada a la elaboración de productos para la producción de energía solar.