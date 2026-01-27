Cuándo empieza Gran Hermano 2026

Con el paso de los años, Gran Hermano logró consolidarse como un reality emblemático y exitoso de la televisión argentina. Ahora su regreso ya es un hecho. Telefe confirmó una nueva edición que llevará por nombre Generación Dorada y que se perfila como la apuesta más ambiciosa del canal para 2026. Esta versión renovada buscará reconectar con quienes siguieron el formato desde sus primeras temporadas y, al mismo tiempo, conquistar a nuevas audiencias, con nuevas dinámicas y una casa completamente rediseñada.

En las últimas horas llegó el anuncio oficial que confirmó que el estreno de Gran Hermano Generación Dorada está previsto para el lunes 23 de febrero de 2026. Esta nueva edición tendrá además un valor simbólico especial, ya que buscará homenajear los 25 años desde la primera emisión del reality en el país. Por ahora, Telefe mantiene bajo estricta confidencialidad tanto la selección de participantes como las reglas, aunque ya circulan versiones que hablan de la posible participación de exfiguras inolvidables del programa junto a nuevas celebridades de la escena mediática e incluso exfutbolistas.

Gran Hermano Generación Dorada se estrenará el 23 de febrero de 2026 (Captura: X @GranHermanoAr)

Gran Hermano Generación Dorada: qué se sabe sobre esta nueva edición

Hay mucha incertidumbre alrededor de los detalles de esta nueva edición, aunque ya trascendieron algunas cuestiones clave. Una de las confirmaciones más fuertes es el regreso de Santiago del Moro a la conducción, quien volverá a estar al frente de las galas en vivo y de los momentos decisivos del juego.

También se sabe que el aislamiento de los participantes comenzará a fines de febrero, lo que permitirá que la audiencia siga de cerca, casi en tiempo real, las estrategias, alianzas y conflictos dentro de la casa. A esto se suma la intención de la producción de reforzar la presencia del reality en plataformas digitales, apostando a una interacción más intensa con el público y a un consumo multiplataforma cada vez más instalado.

Una casa renovada y nuevas dinámicas (Captura: Instagram @santidelmoro)

En paralelo, Telefe avanza con un rediseño integral de la casa y con la incorporación de nuevas herramientas técnicas para potenciar la experiencia del espectador. Aunque la mayoría de los detalles se mantienen bajo reserva, trascendió que uno de los cambios más llamativos es la eliminación de la clásica pileta para dar lugar a una playa artificial, lo que anticipa modificaciones en la dinámica del juego y en la puesta en escena. Sin dudas, estos detalles hacen crecer la expectativa entre los usuarios, que ya comenzaron a palpitar uno de los regresos más esperados de la televisión argentina.