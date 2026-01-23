El desconsolado llanto de Zoe Bogach porque su ex quiere entrar a Gran Hermano: “Tengo muchísima bronca y ansiedad”

Zoe Bogach, modelo y exparticipante de Gran Hermano 2023-24, explotó en llanto en redes sociales al enterarse que Telefe tendría negociaciones avanzadas para contar con la presencia de su exnovio, Manuel Ibero, en Gran Hermano Generación Dorada. Durante su participación en el reality show, ella siempre se mostró fiel a su pareja y hasta contó que tenía un acuerdo recíproco para que no estén con otras personas, pero al salir descubrió que le había sido infiel en reiteradas ocasiones y terminaron su relación de la peor manera.

A través de su cuenta de TikTok (@zoebogach), la ex Gran Hermano lanzó un descargo vinculado a la posibilidad de que Ibero, su expareja, ingrese a la nueva edición del programa. En un primer lugar, y con lágrimas en sus mejillas, la modelo expresó: “Tengo muchísima bronca y muchísima ansiedad. Me da vergüenza subir esto, pero a la vez tengo mucha bronca, impotencia... No sé por dónde empezar. Siento que la gente no sabe hasta el punto que yo sufrí como para volver a pasar por lo mismo cuando yo estaba dando por finalizado ese ciclo, y ahora enterarme de nuevo que quiere entrar para tener lo que yo tuve cuando durante toda la relación me dijo todo lo contrario, como que no le gustaba nada de eso, que no le gustaba la exposición, que no le gustaba ir a programas, que nunca lo había hecho; la verdad que no entiendo”.

Zoe Bogach y Manuel Ibero retomaron su relación cuando ella salió de Gran Hermano, pero todo terminó de la peor manera Instagram (@zoebogach)

Pero eso no fue lo único, sino que Bogach decidió ponerse en lugar de Telefe y entendió la decisión: “Y tampoco le echo la culpa a la producción ni a la tele ni nada porque la tele es así, es show, es lo que garpa, pero me da mucha bronca cómo alguien me puede hacer esto. ¿Cómo se puede fingir tener una personalidad que no la tenés durante dos años? La verdad que no lo entiendo. Ya se filtró, ya lo filtré, ya todo el mundo del ambiente me dijo que ya lo sabían. Me llegó por un tercero, por un mensaje de Instagram, y así fue como me enteré, pero ya está, ¿qué voy a hacer? Además, por más que lo filtre, el chabón va a entrar igual porque es lo que garpa, ya está”.

Gran Hermano Generación Dorada tendrá su debut en febrero y volverá a ser conducido por Santiago del Moro Instagram (@granhermanoar)

Con estas palabras, confirmó que Manuel Ibero será participante de Gran Hermano Generación Dorada, que comenzará el 2 de febrero por Telefe con la conducción de Santiago del Moro por cuarta edición consecutiva. En esta ocasión, el canal optó por cambiar la forma de elegir a los integrantes de la casa, ya que priorizarán la presencia de personalidades conocidas o directamente famosas, como es el caso del exfutbolista Brian Sarmiento. Hasta el momento, se desconocen los nombres de los que dieron el sí a la productora, pero lo cierto es que se esperan meses cargados de polémica.

Zoe Bogach justificó por qué subió el descargo contra Manuel Ibero

Menos de un día después, la propia Zoe Bogach decidió subir otro video más en TikTok para hablar sobre el tema Manuel Ibero. En esta ocasión, decidió justificar su reacción, la cual fue muy criticada por los internautas en los comentarios del posteo original: “Fua amiga un problema real”; “Y yo llorando porque es 40 de enero y ya no me queda plata para comer” y “Nos merecemos el dólar a $20.000”, fueron algunos de los más destacados.

Zoe Bogach fue muy cuestionada por su descargo contra Manuel Ibero Capturas TikTok (@zoebogach)

Al respecto, la joven remarcó: “No sé si amarlos u odiarlos. Sacan videos de TikTok y me bardean. Obvio que mis problemas los trato, pero si yo estoy llorando y estoy descargándome por algo que me dio impotencia en el momento, no significa que esté mal de la cabeza. ¡Síganme criticando que me dan cámara!”. Así, le restó importancia a los cuestionamientos y volvió a mostrarse segura de su punto de vista.