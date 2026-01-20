Jugó en Racing y en el fútbol europeo, se retiró en silencio y ahora tendrá una chance en Gran Hermano
Brian Sarmiento tiene una dilatada trayectoria como futbolista y, según versiones, sería uno de los participantes que formará parte de la casa “más famosa del país”
- 3 minutos de lectura'
Se aproxima una nueva edición de Gran Hermano llamada “Generación Dorada”, donde la producción del reality convocó a celebridades y, también, abrió la puerta a que otras personas, mediante numerosos castings, muestren su talento para ser convocados.
Aún sin confirmar la fecha oficial de inicio -solamente se conoció cuándo será la presentación ante la prensa-, ni tampoco quiénes serán los nuevos “hermanitos”, se filtró en las últimas horas que uno de los posibles participantes sería Brian Sarmiento, exjugador de fútbol, con pasado en Racing, Banfield, Newell’s Old Boys, entre otros equipos.
En una edición especial, que conmemorará los 25 años del formato, Sarmiento sería uno de los convocados para afrontar una competencia donde el aislamiento y la estrategia son los pilares fundacionales del programa.
Sarmiento, quien se retiró de la actividad profesional en 2023, mantuvo un perfil alto en las redes sociales al crear la frase “Tamo’ activo”, que lo acompañó en el final de su carrera y lo llevó a crear un emprendimiento con ese nombre.
Su paso por Banfield, en 2017, le sirvió para explorar otra faceta en paralelo al fútbol. Con una personalidad avasallante, el mediocampista participó del certamen Bailando por un sueño al colaborar con la pareja de Sol Pérez y Fernando Bertona. Años más tarde, en 2023, fue invitado como participante y compitió junto a su partener, Soledad Bayona. Así, recibió elogios por parte de Moria Casán y “Pampita” Ardohain, entonces juradas del programa.
Con una vasta trayectoria por el fútbol argentino, sudamericano y europeo, Sarmiento, a sus 35 años, se encuentra alejado del ambiente del fútbol y esta oportunidad de volver a la televisión podría ser el puntapié para mostrar otra versión de su personalidad.
Además del exjugador, otra celebridad que estaría en la nueva edición de GH es Alexander Caniggia, quien ya coqueteó con su presencia al armar una encuesta en su cuenta de Instagram, donde recibió el visto bueno de sus seguidores.
Cómo será la nueva casa de Gran Hermano
Santiago del Moro, conductor del programa, mediante sus historias de Instagram, dio algunos indicios de cómo será la renovada casa de GH donde los participantes convivirán durante meses.
“Me preguntan todo el tiempo por la casa de GH. Les cuento: donde antes había una pileta, ahora hay un gran pozo (que cada día es más grande),jaja! Prepárense! Nos vemos Febrero 2026″, explicó hace unos días.
Para más detalles, hace horas, subió otra imagen donde se ve cómo fue removida la pileta y, en ese sector, se armó una especie de playa. “Prepárense”, retrucó, nuevamente, el conductor, quien volverá a la televisión en el mes de febrero.
Tras esta publicación, Del Moro alimentó aún más el suspenso al subir el tráiler de esta nueva temporada, que comenzaría en los primeros días del mes de febrero. “El reality que cumple 25 años rompiendo todos los esquemas, volverá a dar que hablar”, relató la cuenta oficial de Gran Hermano, que arrancó con la cuenta regresiva para esta nueva edición que buscará colmar las expectativas.
Otras noticias de Mundo Racing
TV y streaming del domingo. Boca, Racing, el inicio de la Copa Argentina, ligas europeas, Abierto de Australia y el cierre del LAAC
Una figura en el ascenso. Ricardo Centurión regresa al fútbol argentino y firmó contrato para jugar en la Primera Nacional
"No se me caen los anillos". El curioso destino de Ricky Centurión en su regreso a la Argentina y su gran elogio a Riquelme
- 1
Charly García y Luis Alberto Spinetta: la intención de hacer un disco juntos, el incendio que cambió los planes y “Rezo por vos”, el clásico que cumple 40 años
- 2
En fotos: la fiesta de blanco de Pampita en el Caribe para celebrar sus 48 años
- 3
Brooklyn, el hijo de David y Victoria Beckham, arremetió contra sus padres y ventiló intimidades de la familia
- 4
La historia de amor de Valentino y Giancarlo: 66 años de una relación invencible