Jugó en Racing y en el fútbol europeo, se retiró en silencio y ahora tendrá una chance en Gran Hermano

Se aproxima una nueva edición de Gran Hermano llamada “Generación Dorada”, donde la producción del reality convocó a celebridades y, también, abrió la puerta a que otras personas, mediante numerosos castings, muestren su talento para ser convocados.

Aún sin confirmar la fecha oficial de inicio -solamente se conoció cuándo será la presentación ante la prensa-, ni tampoco quiénes serán los nuevos “hermanitos”, se filtró en las últimas horas que uno de los posibles participantes sería Brian Sarmiento, exjugador de fútbol, con pasado en Racing, Banfield, Newell’s Old Boys, entre otros equipos.

Brian Sarmiento tuvo un breve periodo con la camiseta de Racing

En una edición especial, que conmemorará los 25 años del formato, Sarmiento sería uno de los convocados para afrontar una competencia donde el aislamiento y la estrategia son los pilares fundacionales del programa.

Sarmiento, quien se retiró de la actividad profesional en 2023, mantuvo un perfil alto en las redes sociales al crear la frase “Tamo’ activo”, que lo acompañó en el final de su carrera y lo llevó a crear un emprendimiento con ese nombre.

Brian Sarmiento participó de Bailando por un sueño

Su paso por Banfield, en 2017, le sirvió para explorar otra faceta en paralelo al fútbol. Con una personalidad avasallante, el mediocampista participó del certamen Bailando por un sueño al colaborar con la pareja de Sol Pérez y Fernando Bertona. Años más tarde, en 2023, fue invitado como participante y compitió junto a su partener, Soledad Bayona. Así, recibió elogios por parte de Moria Casán y “Pampita” Ardohain, entonces juradas del programa.

Con una vasta trayectoria por el fútbol argentino, sudamericano y europeo, Sarmiento, a sus 35 años, se encuentra alejado del ambiente del fútbol y esta oportunidad de volver a la televisión podría ser el puntapié para mostrar otra versión de su personalidad.

Brian Sarmiento tuvo un paso destacado con la camiseta de Banfield FotoBAIRES

Además del exjugador, otra celebridad que estaría en la nueva edición de GH es Alexander Caniggia, quien ya coqueteó con su presencia al armar una encuesta en su cuenta de Instagram, donde recibió el visto bueno de sus seguidores.

Cómo será la nueva casa de Gran Hermano

Santiago del Moro, conductor del programa, mediante sus historias de Instagram, dio algunos indicios de cómo será la renovada casa de GH donde los participantes convivirán durante meses.

Los cambios en la casa de Gran Hermano

“Me preguntan todo el tiempo por la casa de GH. Les cuento: donde antes había una pileta, ahora hay un gran pozo (que cada día es más grande),jaja! Prepárense! Nos vemos Febrero 2026″, explicó hace unos días.

Santiago del Moro mostró los avances de la nueva casa de Gran Hermano

Para más detalles, hace horas, subió otra imagen donde se ve cómo fue removida la pileta y, en ese sector, se armó una especie de playa. “Prepárense”, retrucó, nuevamente, el conductor, quien volverá a la televisión en el mes de febrero.

La presentación de la nueva edición de Gran Hermano

Tras esta publicación, Del Moro alimentó aún más el suspenso al subir el tráiler de esta nueva temporada, que comenzaría en los primeros días del mes de febrero. “El reality que cumple 25 años rompiendo todos los esquemas, volverá a dar que hablar”, relató la cuenta oficial de Gran Hermano, que arrancó con la cuenta regresiva para esta nueva edición que buscará colmar las expectativas.