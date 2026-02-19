Lollapalooza 2026: uno por uno, a qué hora se presenta cada artista el domingo 15

La organización del Lollapalooza 2026 publicó los horarios definitivos de su decimoprimera edición en el Hipódromo de San Isidro. El cronograma establece el orden de los músicos para las tres jornadas de marzo. Esta información permite que los asistentes coordinen sus agendas antes de ingresar al predio.

Lollapalooza 2026: uno por uno, a qué hora canta cada artista el domingo 15

El cronograma para el domingo 15 de marzo, día final del evento, inicia su actividad al mediodía y termina durante la madrugada. La cartelera ofrece una variedad de géneros que abarca desde el pop internacional hasta el rock nacional. El orden oficial de los shows quedó definido bajo el siguiente esquema:

Los horarios y escenarios de todos los artistas del domingo

Reybruja : 13:30 a 14:15

: 13:30 a 14:15 Ludmila di Pasquale : 13:30 a 14:15

: 13:30 a 14:15 143Leti : 14:15 a 15:00

: 14:15 a 15:00 Ryan : 14:15 a 15:00

: 14:15 a 15:00 Félix Vestre : 14:30 a 15:30

: 14:30 a 15:30 Massacre : 15:00 a 15:45

: 15:00 a 15:45 Arjaus Crew Franco Trocca : 15:00 a 15:45

: 15:00 a 15:45 Yami Safdie : 15:45 a 16:45

: 15:45 a 16:45 The Warning : 15:45 a 16:45

: 15:45 a 16:45 Cerounno : 15:45 a 16:45

: 15:45 a 16:45 Las canciones de Ainé : 16:00 a 16:45

: 16:00 a 16:45 Viagra Boys : 16:45 a 17:45

: 16:45 a 17:45 Saramalacara : 17:00 a 18:00

: 17:00 a 18:00 Divertrap : 17:00 a 18:00

: 17:00 a 18:00 Blood Orange : 17:45 a 18:45

: 17:45 a 18:45 Ruel : 17:45 a 18:45

: 17:45 a 18:45 ¡Qué Lío, Hugo!: 18:00 a 18:20

Sabrina Carpenter - Nonsense

HorsegiirL : 18:15 a 19:15

: 18:15 a 19:15 Astrocity : 18:30 a 18:50

: 18:30 a 18:50 Interpol : 18:45 a 19:45

: 18:45 a 19:45 Topa : 19:00 a 19:45

: 19:00 a 19:45 Ezequiel Arias : 19:30 a 20:30

: 19:30 a 20:30 Doechii : 19:45 a 20:45

: 19:45 a 20:45 Men I Trust : 19:45 a 20:45

: 19:45 a 20:45 Kidza Boom : 20:00 a 20:45

: 20:00 a 20:45 Bunt. : 20:45 a 21:45

: 20:45 a 21:45 Deftones : 20:45 a 22:00

: 20:45 a 22:00 Sabrina Carpenter : 22:00 a 23:20

: 22:00 a 23:20 Ratones Paranoicos : 22:15 a 23:15

: 22:15 a 23:15 Ben Böhmer : 22:15 a 23:30

: 22:15 a 23:30 Kygo: 23:20 a 00:35

La cantante Sabrina Carpenter encabeza la programación del cierre previsto para el 15 de marzo en el Lollapalooza 2026 Jordan Strauss� - Invision�

Cuál es el cronograma de los días previos en el Hipódromo de San Isidro

El evento comienza el viernes 13 de marzo con la apertura de accesos a las 12.30. Los protagonistas de la fecha inicial son Tyler, The Creator y Lorde. La lista incluye a Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis y The Dare. La música nacional cuenta con la presencia de Militantes del Climax y Mora Fisz. El cierre de esta primera jornada se extiende también hasta la una de la mañana.

El sábado 14 de marzo el público ingresa al predio a partir de las 11.30. Los nombres más destacados del segundo día son Chappel Roan, Skrillex, Lewis Capaldi y Paulo Londra. La grilla suma a Addison Rae, Marina, Aitana, Soledad y TV Girl. Los artistas Six Sex, 2hollis, RIIZE y Lany completan la oferta sonora junto a otros solistas emergentes. La organización busca mantener una propuesta heterogénea en cada uno de los escenarios principales.

La cantante Chappel Roan integra la grilla de artistas que se presentan durante el sábado 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro Jordan Strauss� - Invision�

Qué detalles sobre esta edición se conocen hasta ahora

El encuentro musical de este año representa la edición número 11 de la franquicia en el país. El predio del Hipódromo de San Isidro recibe a más de 100 artistas distribuidos en múltiples escenarios. La propuesta estética incluye instalaciones visuales y diversas experiencias compartidas más allá de la música.

La heterogeneidad del line up destaca en esta oportunidad por la mezcla de géneros. El pop, el rock, el indie y la música urbana conviven en la misma grilla. El año pasado el festival convocó a cerca de 300.000 personas durante sus tres jornadas: esta cifra ratifica al evento como uno de los más masivos de la región y promete una gran convocatoria para marzo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.