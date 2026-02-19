Lollapalooza 2026: uno por uno, a qué hora se presenta cada artista el sábado 14
La grilla definitiva para la segunda jornada del festival comunica la ubicación de los músicos en los distintos escenarios; el listado oficial cuenta con figuras internacionales y talentos locales
La organización del Lollapalooza 2026 difundió el esquema definitivo de presentaciones para su segunda jornada del sábado 14 de marzo. El cronograma oficial establece el orden de los músicos en los distintos escenarios del predio de San Isidro. Esta información permite que los asistentes coordinen sus movimientos con anticipación.
La grilla para el segundo día de festival distribuye a los solistas y grupos en cinco plataformas distintas desde el mediodía hasta la madrugada del domingo en el siguiente orden:
- Tobika: 13.45 a 14.30 en el Samsung Stage
- Paula Os: 13.45 a 14.30 en el Perry’s Stage
- Joaquina: 14.30 a 15.15 en el Flow Stage
- Marttein: 14.30 a 15.15 en el Alternative Stage
- Terra: 14.45 a 15.30 en el Perry’s Stage
- Arjaus Crew Mateo Trocca: 15.00 a 15.45 en el Kidzapalooza
- Nasa Histoires: 15.15 a 16.00 en el Samsung Stage
- Lany: 16.00 a 17.00 en el Flow Stage
- TIMØ: 16.00 a 17.00 en el Alternative Stage
- Imbermind: 16.00 a 17.00 en el Perry’s Stage
- Latin Duo: 16.00 a 16.45 en el Kidzapalooza
- Angela Torres: 17.00 a 18.00 en el Samsung Stage
- School of Rock: 17.00 a 17.45 en el Kidzapalooza
- Amigo de Artistas: 17.15 a 18.00 en el Perry’s Stage
- Marina: 18.00 a 19.00 en el Flow Stage
- Soledad: 18.00 a 19.00 en el Alternative Stage
- Kiseki: 18.00 a 18.45 en el Kidzapalooza
- Six Sex: 18.30 a 19.30 en el Perry’s Stage
- Paulo Londra: 19.00 a 20.15 en el Samsung Stage
- Panam y Circo: 19.00 a 19.45 en el Kidzapalooza
- Hamdi: 19.45 a 20.45 en el Perry’s Stage
- Kidza Boom: 20.00 a 20.45 en el Kidzapalooza
- Addison Rae: 20.15 a 21.15 en el Flow Stage
- TV Girl: 20.15 a 21.15 en el Alternative Stage
- 2hollis + Rommulas: 21.00 a 22.00 en el Perry’s Stage
- Lewis Capaldi: 21.15 a 22.15 en el Samsung Stage
- Chappell Roan: 22.15 a 23.45 en el Flow Stage
- Brutalismus 3000: 22.30 a 23.45 en el Perry’s Stage
- RIIZE: 22.30 a 23.30 en el Alternative Stage
- Skrillex: 23.45 a 01.00 en el Samsung Stage
Cuál es la programación para el resto del festival
El festival arranca el viernes 13 de marzo con la apertura de puertas a las 12.30. Los nombres principales de la fecha inaugural son Tyler, The Creator y Lorde. El cronograma inicial cuenta también con Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis, The Dare y Judeline. Otros artistas que participan en la primera jornada son Balu Brigada, Guitarricadelafuente, Zell,RØZ,Militantes del Climax, Amigo de Artistas, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones.
La jornada final ocurre el domingo 15 de marzo con el cierre a cargo de Sabrina Carpenter, Deftones y Doechii. El público podrá ver además a los Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Ben Böhmer, BUNT. y HorsegiirL. El listado de la undécima edición integra a Men I Trust, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Saramalacara, The Warning, Ezequiel Arias, RYAN, Cerounno, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila di Pasquale y Reybruja. Los últimos músicos de cada día tocan hasta la una de la madrugada.
Qué detalles sobre esta edición se conocen hasta ahora
El encuentro musical de este año representa la edición número 11 de la franquicia en el país. El predio del Hipódromo de San Isidro recibe a más de 100 artistas distribuidos en múltiples escenarios. La propuesta estética incluye instalaciones visuales y diversas experiencias compartidas más allá de la música.
La heterogeneidad del line up destaca en esta oportunidad por la mezcla de géneros. El pop, el rock, el indie y la música urbana conviven en la misma grilla. El año pasado el festival convocó a cerca de 300.000 personas durante sus tres jornadas: esta cifra ratifica al evento como uno de los más masivos de la región y promete una gran convocatoria para marzo.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
