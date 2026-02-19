Lollapalooza 2026: uno por uno, a qué hora se presenta cada artista el sábado 14

La organización del Lollapalooza 2026 difundió el esquema definitivo de presentaciones para su segunda jornada del sábado 14 de marzo. El cronograma oficial establece el orden de los músicos en los distintos escenarios del predio de San Isidro. Esta información permite que los asistentes coordinen sus movimientos con anticipación.

Lollapalooza 2026: uno por uno, a qué hora canta cada artista el sábado 14

La grilla para el segundo día de festival distribuye a los solistas y grupos en cinco plataformas distintas desde el mediodía hasta la madrugada del domingo en el siguiente orden:

El predio del Hipódromo de San Isidro habilita el ingreso del público a las 11.30 durante el segundo día de festival rodrigo-nespolo-10977

Tobika : 13.45 a 14.30 en el Samsung Stage

: 13.45 a 14.30 en el Samsung Stage Paula Os : 13.45 a 14.30 en el Perry’s Stage

: 13.45 a 14.30 en el Perry’s Stage Joaquina : 14.30 a 15.15 en el Flow Stage

: 14.30 a 15.15 en el Flow Stage Marttein : 14.30 a 15.15 en el Alternative Stage

: 14.30 a 15.15 en el Alternative Stage Terra : 14.45 a 15.30 en el Perry’s Stage

: 14.45 a 15.30 en el Perry’s Stage Arjaus Crew Mateo Trocca : 15.00 a 15.45 en el Kidzapalooza

: 15.00 a 15.45 en el Kidzapalooza Nasa Histoires : 15.15 a 16.00 en el Samsung Stage

: 15.15 a 16.00 en el Samsung Stage Lany : 16.00 a 17.00 en el Flow Stage

: 16.00 a 17.00 en el Flow Stage TIMØ : 16.00 a 17.00 en el Alternative Stage

: 16.00 a 17.00 en el Alternative Stage Imbermind : 16.00 a 17.00 en el Perry’s Stage

: 16.00 a 17.00 en el Perry’s Stage Latin Duo : 16.00 a 16.45 en el Kidzapalooza

: 16.00 a 16.45 en el Kidzapalooza Angela Torres : 17.00 a 18.00 en el Samsung Stage

: 17.00 a 18.00 en el Samsung Stage School of Rock : 17.00 a 17.45 en el Kidzapalooza

: 17.00 a 17.45 en el Kidzapalooza Amigo de Artistas : 17.15 a 18.00 en el Perry’s Stage

: 17.15 a 18.00 en el Perry’s Stage Marina : 18.00 a 19.00 en el Flow Stage

: 18.00 a 19.00 en el Flow Stage Soledad : 18.00 a 19.00 en el Alternative Stage

: 18.00 a 19.00 en el Alternative Stage Kiseki: 18.00 a 18.45 en el Kidzapalooza

Ángela Torres se presentará el segundo día del festival Santiago Oroz

Six Sex : 18.30 a 19.30 en el Perry’s Stage

: 18.30 a 19.30 en el Perry’s Stage Paulo Londra : 19.00 a 20.15 en el Samsung Stage

: 19.00 a 20.15 en el Samsung Stage Panam y Circo : 19.00 a 19.45 en el Kidzapalooza

: 19.00 a 19.45 en el Kidzapalooza Hamdi : 19.45 a 20.45 en el Perry’s Stage

: 19.45 a 20.45 en el Perry’s Stage Kidza Boom : 20.00 a 20.45 en el Kidzapalooza

: 20.00 a 20.45 en el Kidzapalooza Addison Rae : 20.15 a 21.15 en el Flow Stage

: 20.15 a 21.15 en el Flow Stage TV Girl : 20.15 a 21.15 en el Alternative Stage

: 20.15 a 21.15 en el Alternative Stage 2hollis + Rommulas : 21.00 a 22.00 en el Perry’s Stage

: 21.00 a 22.00 en el Perry’s Stage Lewis Capaldi : 21.15 a 22.15 en el Samsung Stage

: 21.15 a 22.15 en el Samsung Stage Chappell Roan : 22.15 a 23.45 en el Flow Stage

: 22.15 a 23.45 en el Flow Stage Brutalismus 3000 : 22.30 a 23.45 en el Perry’s Stage

: 22.30 a 23.45 en el Perry’s Stage RIIZE : 22.30 a 23.30 en el Alternative Stage

: 22.30 a 23.30 en el Alternative Stage Skrillex: 23.45 a 01.00 en el Samsung Stage

La cantante Chappell Roan encabeza la programación del Flow Stage durante el cierre de la segunda jornada Jordan Strauss� - Invision�

Cuál es la programación para el resto del festival

El festival arranca el viernes 13 de marzo con la apertura de puertas a las 12.30. Los nombres principales de la fecha inaugural son Tyler, The Creator y Lorde. El cronograma inicial cuenta también con Turnstile, Peggy Gou, Katseye, DJO, Danny Ocean, Royel Otis, The Dare y Judeline. Otros artistas que participan en la primera jornada son Balu Brigada, Guitarricadelafuente, Zell,RØZ,Militantes del Climax, Amigo de Artistas, Tiger Mood, Victoria Whynot, Spaghetti Western, Mora Fisz y Jero Jones.

La jornada final ocurre el domingo 15 de marzo con el cierre a cargo de Sabrina Carpenter, Deftones y Doechii. El público podrá ver además a los Ratones Paranoicos, Kygo, Interpol, Ben Böhmer, BUNT. y HorsegiirL. El listado de la undécima edición integra a Men I Trust, Yami Safdie, Viagra Boys, Massacre, Saramalacara, The Warning, Ezequiel Arias, RYAN, Cerounno, Félix Vestre, 143Leti, Ludmila di Pasquale y Reybruja. Los últimos músicos de cada día tocan hasta la una de la madrugada.

Qué detalles sobre esta edición se conocen hasta ahora

El encuentro musical de este año representa la edición número 11 de la franquicia en el país. El predio del Hipódromo de San Isidro recibe a más de 100 artistas distribuidos en múltiples escenarios. La propuesta estética incluye instalaciones visuales y diversas experiencias compartidas más allá de la música.

La heterogeneidad del line up destaca en esta oportunidad por la mezcla de géneros. El pop, el rock, el indie y la música urbana conviven en la misma grilla. El año pasado el festival convocó a cerca de 300.000 personas durante sus tres jornadas: esta cifra ratifica al evento como uno de los más masivos de la región y promete una gran convocatoria para marzo.

