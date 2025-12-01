El encuentro íntimo de Rosalía con Lali Espósito, Úrsula Corberó y Emilia Mernes que causó furor en las redes

La visita de Rosalía a la Argentina generó un furor inusitado. Su arribo se debió para promocionar su nuevo álbum de estudio llamado Lux, que incluye 15 canciones con fragmentos en latín, árabe y hebreo, dándole un estilo propio y original. Además de los compromisos laborales como asistir a entrevistas ya pactadas en el país, la cantante se guardó un momento de intimidad para juntarse con amigas, entre ellas, Lali Espósito, Emilia Mernes y Úrsula Corberó.

Durante este domingo, Lali Espósito acusó registro de esta juntada en su cuenta de Instagram con varias imágenes donde se la ve a la intérprete española muy apegada a ella, como así también a Emilia y Corberó, quien lució su panza de embarazada, fruto de la relación con el “Chino” Darín.

"Cuantas cosas sucediendo", la publicación de Lali que despertó furor en las redes

“Cuantas cosas sucediendo”, tituló Espósito en un carrete de fotos muy especial que incluyó postales del encuentro, sumadas a otras imágenes de ella en distintos lugares, leyendo un libro, en una sala de ensayo y con su novio, Pedro Rosemblat.

Dicho encuentro entre las celebridades se dio en lo que parece una cava de vinos, en un subsuelo, lejos del contacto con los fanáticos, para darle un color diferente y una privacidad total a cada una de las protagonistas.

La postal grupal que incluyó la presencia de Rosalía, Lali, Emilia Mernes y Ursula Corberó

Con un ritmo frenético, la Rosalía llegó al país el pasado jueves 27 de noviembre y, desde ese entonces, no paró un segundo para poder cumplir algunos compromisos laborales y, también, darse algunos gustos como asistir a un concierto de Cindy Cats en el Microestadio de Ferrocarril Oeste, conocer a Charly García y La Bombonera, en una visita guiada junto a Trueno, y dar algunas entrevistas en programas como Nadie dice nada (Luzu TV) y Otro día perdido (eltrece).

Para darle un cierre a su estadía por la Argentina y seguir su paso por Sudamérica en Brasil, la autora de “Motomami” se guardó lo mejor para el final y así se despidió del país con una juntada entre amigas donde no faltaron las risas y los abrazos, tal se muestran las imágenes publicadas por Lali en su Instagram.

Lali Espósito publicó algunas postales junto a la Rosalía

Además de una doble postal grupal, Lali y Rosalía se sacaron una selfie que despertó la admiración de los fanáticos de ambas artistas, quienes celebraron este encuentro y no dudaron en dar su “like” y escribir un comentario al respecto.

Admiradora de la cultura argentina y de los músicos de esta tierra, la Rosalía admitió en una entrevista con Mario Pergolini qué artistas la conmueven. “Me encanta Milo J, lo hace muy bien. Me encanta que vuelva a sus raíces. Emilia Mernes es increíble en el escenario. La he visto y es un terremoto", señaló, en primera medida. Luego, siguió: “Tenés muy buenos artistas. Nathy Peluso escribe... tiene unas barras que flipas, barras de fuego. No sé, en general, creo que disfruto todo lo que esté bien hecho".

Rosalía dio los nombres de los artistas argentinos a los que admira

Enfocada netamente lo artístico y en la difusión de su cuarto álbum de estudio, la Rosalía dejó una huella imborrable en la Argentina y se aguarda por su regreso en un tiempo no muy lejano.