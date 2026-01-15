Harry Styles confirmó su regreso con nuevo álbum: cuándo sale

La sospecha se confirmó: Harry Styles vuelve a lanzar música después de tres años de ausencia. La noticia, la cual fue anunciada este jueves por el propio artista británico a través de sus redes sociales, no tardó en generar revuelo entre sus fanáticos, muchos de los cuales se sorprendieron en los últimos días al encontrar en las calles carteles misteriosos sobre la posible vuelta del ex One Direction.

“Kiss All The Time. Disco, Occasionally (Besa todo el tiempo. Disco, ocasionalmente”, escribió en su perfil de Instagram -donde acumula casi 47 millones de seguidores- junto a la portada del álbum que verá la luz el próximo 6 de marzo. En esta se lo ve al músico en un campo oscuro durante la noche, vestido con una remera azul y jeans, mientras se acomoda los anteojos en una pose que parece capturada al azar. Sobre él, brilla una gran bola de espejos que lanza destellos hacia el cielo. Además, la imagen está encuadrada por un amplio margen negro que destaca el título del disco junto al nombre de la discografía: Columbia.

El propio artista británico confirmó la noticia en sus redes sociales (Foto: Captura Instagram/@harrystyles)

En cuestión de minutos, el posteo alcanzó los tres millones de ‘Me Gusta’ y recibió cientos de miles de mensajes. “¡¡Harry, querido, esta es la mejor manera posible que el año podría haber comenzado!!“; ”¡Dios mío, Harry!! Soy mayor fan desde 2014″; “Revivió la industria musical. Lo que te extrañé”; “Tan emocionado que acabo de comprar el mío. No puedo esperar hasta marzo para conseguirlo” y “¡¡¡Por fin!!! ¡Te extrañamos, aquí vamos!“, fueron solo algunos de ellos.

La noticia generó furor entre sus fanáticos (Foto: Captura Instagram/@harrystyles)

Tras confirmar su vuelta a la música, el intérprete de “Little Freak” utilizó también sus stories para habilitar la preventa de su nuevo material. Además del álbum, Harry lanzó una línea de productos oficiales que ya están disponibles para los seguidores. Este movimiento, sumado al inicio de su nueva era estética, despertó fuertes rumores sobre el posible anuncio de una gira mundial.

Harry Styles utilizó también sus stories para habilitar la preventa de su nuevo material (Foto: Captura Instagram/@harrystyles)

El alejamiento de los escenarios se debe a la búsqueda del equilibrio personal después de su gira Love On Tour, la cual finalizó en 2023 tras casi dos años de presentaciones ininterrumpidas. Durante este extenso tiempo de desconexión, Harry eligió refugiarse en una vida más tranquila y reservada entre Londres y New York, donde priorizó actividades, como correr maratones profesionales y trabajar en su nuevo material creativo.

Sin embargo, el retiro voluntario no fue solo un descanso físico, sino también un espacio para procesar a nivel personal el impacto de eventos dolorosos que marcaron su círculo cercano, especialmente el fallecimiento de su excompañero de banda, Liam Payne, a finales de 2024.

Liam Payne murió el 16 de octubre de 2024 en Buenos Aires (Foto de Charles Sykes/Invision/AP, archivo) Charles Sykes - Invision

Cuánto cuesta el nuevo disco de Harry Styles en Argentina

Tras el reciente vencimiento del Impuesto PAIS a finales de diciembre de 2025, el costo de las compras internacionales se redujo significativamente. La preventa de Kiss all the time ya está disponible y estos son los valores aproximados en pesos argentinos, calculados con el nuevo “Dólar Tarjeta”:

Limited Edition Kiss Vinyl (50 USD): $95.550

$95.550 Limited Edition Smoke Machine Vinyl (50 USD): $95.550

$95.550 Limited Edition Casebook CD (41 USD): $78.351

$78.351 Photo Tee + CD Box Set (57 USD): $108.927

$108.927 Limited Edition Camera + CD Box Set (127 USD): $242.697

$242.697 Limited Edition Silver Glitter Casete (29 USD): $55.419

$55.419 Black Vinyl (48 USD): $91.728

$91.728 CD Estándar (22 USD): $42.042

Cabe destacar que estos valores son la conversión directa al tipo de cambio actual. Al realizar la compra, podrían sumarse costos de envío y la tasa de gestión de Correo Argentino al ingresar al país.