Cuándo y dónde se casarían Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Martina ‘Tini’ Stoessel y Rodrigo De Paul se casarían en Argentina en el mes de diciembre, según contaron en LAM (América TV). La ceremonia se llevaría a cabo en El Dok Haras, un predio ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. El lugar cuenta con capacidad para más de 300 personas y es el mismo escenario elegido por otras figuras como Oriana Sabatini y Paulo Dybala, o Stefi Roitman y Ricky Montaner para dar el “sí, quiero”.

“Se van a casar en Argentina. Voy a abrir el rango de día, la idea sería para la segunda quincena de diciembre y antes de las fiestas. A mí me dicen los días entre el 16 y el 20. Me la jugaría por el 18 y utilizo el potencial porque reservar fechas con una agenda como la de un jugador de fútbol es un poco más difícil”, comunicó periodista Cande Mazzone.

Así es la capilla de El Dok Haras, predio ubicado en Exaltación de la Cruz (Foto: Redes Sociales)

“Él no se casó con Camila (Homs), por lo que podrían hacer un evento religioso también, pero yo no sé si un evento religioso es lo que ellos van a querer. El lugar te ofrece todo y tenés una capilla. El precio no baja de los 150 mil dólares y es un lugar bárbaro. El nivel es espectacular y los servicios que vos podés contratar como catering son uno o dos, que son los mejores del país”, agregó Pepe Ochoa al respecto.

“Recordemos que cuando se casó allí Paulo Dybala con Oriana Sabatini había entregado los vinos en su momento Leandro Paredes. Y lo único que tuvo que pagar para que lo dejaran hacerlo fue el descorche. Lo único que en este lugar se puede más o menos negociar es el tema de las bebidas, no la comida ni la ambientación”, analizó el periodista sobre el presupuesto que invertirían ambos al organizar esta multitudinaria fiesta.

El Dok Haras es un predio ubicado en Exaltación de la Cruz con capacidad para 300 personas (Foto: Redes Sociales)

Entre los invitados más esperados se encontrarían Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Mandinha Martínez, Leandro Paredes y Camila Galante, Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Chris Martin, Enzo Fernández y Valentina Cervantes, Stefi Roitman y Ricky Montaner, Ángel Di María y Jorgelina Cardoso, Lisandro Martínez y Muri López, Emilia Mernes y Duki, Lele Pons, Lola Índigo, Nicki Nicole, La Joaqui y Luck Ra, Tiago PZK y Lizardo Ponce, entre otros.

La razón por la que la pareja habría decidido celebrar su boda en un mes tan complicado como lo es diciembre con las fiestas de fin de año podría tener que ver con el final de gran cantidad de torneos de fútbol. Por lo tanto, Rodrigo De Paul como sus amigos futbolistas podrían disfrutar del evento sin complicaciones laborales. A su vez, hacia finales de noviembre se dará el cierre de la gira Futttura de Tini Stoessel en el país, dejándole casi medio mes a la cantante para abocarse de lleno a los preparativos de su casamiento.