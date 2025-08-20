El llamativo anillo con el que Tini Stoessel volvió a alimentar los rumores de compromiso con Rodrigo De Paul

Después de varios rumores y especulaciones, lo que era un secreto a voces se volvió una certeza. Hoy no hay ninguna duda de que Martina ‘Tini’ Stoesell y Rodrigo De Paul están juntos. Después de un año separados, decidieron darse una segunda oportunidad y todo parecería indicar que podrían estar próximos a dar un importante paso en la relación, puesto que desde que estuvieron juntos de vacaciones empezaron a sonar rumores de compromiso. Estos aumentaron en los últimos días, luego de que la cantante apareciera con un vistoso anillo con una lujosa piedra en el dedo anular.

La intérprete de “Carne y hueso” pasó los últimos días en Ciudad de México para promocionar Quebranto, su nueva serie que consta de seis episodios ya disponibles en Disney +. Si bien las ruedas de prensa estuvieron enfocadas en su presente laboral, fue imposible que su vida sentimental no se colara en las entrevistas, pero no precisamente por las preguntas, sino por la joyería.

Tini Stoessel lució un anillo que alimentó los rumores de compromiso con Rodrigo De Paul (Foto: Captura de video)

En una entrevista que dio con Radio Disney, Stoessel se mostró con un llamativo anillo con un diamante ovalado en el dedo anular de la mano izquierda, donde se usan los anillos de compromiso. Paralelamente, en un posteo que hizo en su cuenta de Instagram con un set de top y pollera azul, llevó la que parecía ser la misma joya y sus seguidores no lo omitieron.

Los usuarios de las redes advirtieron el anillo que lució la cantante (Foto: Instagram @tinistoessel)

Los rumores de compromiso surgieron en julio, cuando la cantante publicó una seguidilla de fotos en las que se la pudo ver durante una cena romántica en la playa. Todo estaba decorado con velas y pétalos de rosas y, aunque no se pudo ver a su acompañante, todo apuntaba a que era el campeón del mundo. Las imágenes despertaron rumores de compromiso, no solo por la ambientación, sino también porque Stoessel ocultó la mano izquierda y usó la canción “Por debajo de la mesa”, de Luis Miguel. Esto resonó aún con más fuerza cuando Rodrigo De Paul publicó fotos de sus vacaciones en una playa curiosamente parecida. Luego se comprobó que efectivamente estaban en el mismo lugar.

Además del anillo, durante los últimos días surgieron rumores de que la pareja podría dar el sí a principios de 2026. Asimismo, y para sorpresa de todos, quien habló de ellos fue nada más y nada menos que su amiga Oriana Sabatini. “Mientras nuestros amigos estén felices, uno siempre va a estar feliz”, dijo en diálogo con LAM (América TV). Cabe recordar que Stoessel y De Paul asistieron a la boda de la cantante y Paulo Dybala y versiones apuntan a que allí se habrían “reencontrado”.

Oriana Sabatini habló sobre la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

“¿Vas a ir a una boda de nuevo para seguir festejando...?“, deslizó la cronista. Si bien la cantante no confirmó ni desmintió los rumores en torno a la pareja, sostuvo: “Yo feliz cada vez que me invitan a un casamiento. Feliz de la vida porque amo los casamientos, amo comer en los casamientos y bailar en los casamientos”. Por último, le preguntaron qué se le regala a unos amigos como Tini Stoessel y Rodrigo De Paul para su casamiento, a lo que ella sostuvo: “A veces lo que es lindo para los amigos que te importan es regalarle las alianzas o la corbata, el traje o un detalle como la bata con la que se despierte el día antes de su casamiento, algo para que te pueda tener presente”.