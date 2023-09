escuchar

“Dady” Brieva confirmó que esta temporada de verano tampoco hará MIDACHI, la famosa obra de teatro que lo llevó al estrellato junto a Miguel del Sel y Darío “Chino” Volpato. En el marco de una reorganización de su propia producción, el actor contó las razones que lo llevaron a alejarse del grupo y emprender por sí solo. “Estoy para otra cosa”, lanzó.

Dady Brieva reveló por qué se desligó de MIDACHI

El trío MIDACHI inició en los años 80 en la provincia de Santa Fe, de donde son oriundos los artistas. Con el paso del tiempo y la fama creciente, alcanzaron el reconocimiento en todo el país. Sin embargo, hace más de dos años que el espectáculo no se hace, en especial por el alejamiento de Brieva, que el verano pasado realizó una gira con su propio show por la Costa Atlántica.

Con el objetivo de derribar supuestos rumores, el humorista visitó Socios del Espectáculo (el trece) y desde el estudio reveló qué cuestiones le pesan a la hora de llevar adelante tamaño proyecto como lo es MIDACHI. “El Chino y Miguel van a hacer teatro este año juntos en Carlos Paz. ¿Vos no vas con ellos?”, consultó Rodrigo Lussich. “Me convocaron. Cuando era el Mundial fuimos a comer a lo del Chino y no sabíamos de qué manera volver, cómo hacerlo. Y yo planteé que tengo hijos chicos y estoy para otra cosa sinceramente”, respondió tajante Brieva.

Elenco de MIDACHI: Dady Brieva, Miguel del Sel y el Chino Volpato Victoria Gesualdi

“Hay que tener en cuenta que armar MIDACHI es: 50 personas, son bailarines, son músicos, son dos colectivos, con un semirremolque para salir de viaje, el kilómetro. Es no bajarte”, indicó el actor y sostuvo: “Entonces, yo ya estoy viejo para subirme y no bajarte”.

Por su parte, Nancy Duré le consultó sobre el nombre del espectáculo que montarán Del Sel y el Chino Volpato en Córdoba. “Es sugestivo. Lo que me dicen a mí es que sería: ‘Miguel y el Chino en banda’”, deslizó. “No. Nosotros somos una familia. Cumplimos 40 años. Para mí, los MIDACHI y mis dos compañeros, a medida que pasa el tiempo me doy cuenta de que más cariño y más ternura le tengo”, contestó Dady.

Y agregó: “Cuando nosotros vinimos de Santa Fe, con una mano atrás y otra adelante y Mirtha nos dio la oportunidad de ser alguien e ir creciendo, empezamos con todo y ahí no ves lo que te está pasando. Pero recién cuando te bajás, es que ves todo y recién ahí mirás hasta a dónde llegaste”.

De esta manera, las dudas sobre una presunta causa de fractura acerca de las discrepancias políticas entre los tres humoristas, quedó saldada. En diferentes ocasiones, los actores dejaron en claro que eso no trascendía a su relación de amistad y laboral.

Asimismo, durante la entrevista, Brieva comentó al pasar que el próximo espectáculo -el cual estaría en preparación- tendría como invitada especial a Mariela Anchipi, su esposa. De momento, el humorista señaló que finalizará con la obra Super Dady, el mago del tiempo, en el teatro Regina.

La cancelación de Dady en Uruguay

En diálogo con Socios del Espectáculo, Dady Brieva se refirió a la suspensión de su gira en Uruguay un mes atrás e insistió: “Ya lo expliqué. No me los cancelaron. Ya estaba todo para hacer el interior y una semana antes llama el productor y le dice a Jorge Taina: ‘Hay 700.000 uruguayos que se fueron para allá [Argentina] y hay 8.000 espectáculos que están acá’. Y me preguntó de reprogramarlo, pero yo en octubre estaba acá. Por eso se levantó”.