Días después del estreno de la nueva canción, “El Jefe”, los comentarios sobre la separación de Shakira y Gerard Piqué se han vuelto a encender en las redes, pues, según todo parece indicar, la cantante volvió a arremeter contra su exmarido en sus letras.

El Jefe - Shakira y Fuerza Regida

Esta vez, le dedicó su canción sobre el maltrato laboral a su ex niñera, Lili Melgar, quien fue la primera en descubrir la infidelidad del español y lo delató con la cantante, por lo que, según las investigaciones de los fans, Piqué la despidió, no le pagó su indemnización y la amenazó para que no tomara acciones legales.

Los fans más enterados dicen que Shakira, al darse cuenta, le pagó su dinero, y que, desde que volvió a Miami, contrató de vuelta a Lili, la llevó, a ella y a su familia, a vivir a Estados Unidos, y ahora son muy buenas amigas.

Estos rumores parecen haber sido confirmados por la hija de Lili, Dariana, quien subió múltiples historias a Instagram apoyando a su madre y compartiendo los videos en que los fanáticos teorizan sobre los hechos mencionados anteriormente.

La escena en la que aparece Lili, la niñera de Sasha y Milan Piqué (Fuente: Captura de Video)

La niñera, además de ser mencionada en la canción, tiene una aparición muy importante en el video. El clip, en el que la cantante dice su dedicatoria, está acompañado por un plano de Melgar, que pasa de un plano vertical general a un primer plano frontal.

Las historias de Dariana en Instagram (Fuente: Instagram/@mamii_anaaa)

Y aunque la escena no dure más de cuatro segundos, ha sido una de las más compartidas de todo el video, lo que llevó a que muchos se pregunten, ¿habrá recibido Lili un pago por su aparición? ¿O lo habrá hecho como un favor?

Pues bien, según el medio TardeAR, Shakira le pagó a Lili alrededor de un millón de euros por su aparición en su video musical (equivalentes a 394 millones de pesos argentinos al cambio oficial a la fecha). Además, la puso en el contrato para recibir un porcentaje de las regalías generadas por el videoclip, que lleva más de 12 millones de visualizaciones en un día.

Todo, entonces, parece indicar que Melgar está feliz con su nueva vida, compartiendo tardes con su amiga colombiana y cuidando a Milán y Sasha, los hijos de Shakira y de su exjefe, que la llaman ‘Yaya’. Además, comparte en sus redes sus viajes y sus comidas favoritas.

Ante las incesantes preguntas de los medios y de los usuarios, Melgar anunció en su cuenta de TikTok: “Por respeto no puedo decir nada”, así que, por ahora, seguirán siendo rumores, pero con bastantes pruebas incluidas.