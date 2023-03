Dady Brieva imitó a Bizarrap con una “Session peronista” y le llovieron críticas en Twitter: “Vergüenza ajena”

escuchar

Este domingo, Dady Brieva inició el programa Peronismo Para Todos (PPT, C5N) de una manera peculiar. El actor y comediante imitó a Bizarrap y simuló una composición muy similar en estética y con la misma base que la BZRP Music Session #49, que el productor argentino protagonizó junto a René Pérez, Residente. Los usuarios de las redes sociales no perdonaron su actuación y le llovieron las críticas: “Vergüenza ajena”.

“Soy un actor militante / Ojalá que pase el tiempo y seamos Venezuela / Voy a seguir el legado de Evita y de Perón / Soy peronista y, por si no quedó claro, nosotros somos los buenos”, son algunas de las frases que el comediante incluyó en la letra de su composición, que compartió bajo el título “Dady Sessions #17-10″. Y concluyó: “Esto lo hago para divertirme”.

Dady Brieva imitó a Bizarrap con una session “peronista”

Con este clip, el conductor de PPT inició el segundo programa: “Un freestyle donde recorre parte de su historia, comparte sus ideales y cuenta parte de la esencia del nuevo programa”, detallaron desde el canal. Pero la iniciativa parece no haberle gustado mucho a los espectadores, que inundaron las redes sociales de críticas al artista y la producción. “Vergüenza ajena. ¿Dónde está el botón de desver?”, expresó uno. “Dady Brieva me hace reír y me cae bien, pero este papel es lamentable”, apuntó otro. Un tercero subrayó: “¿Cómo pudieron plagiar el tema de Bizarrap y Residente y no poner ningún crédito?”.

Los usuarios criticaron la publicación del comediante Twitter: @MatiSosa2014

La revelación de Shakira sobre su colaboración con Bizarrap

La BZRP Music Session #53, junto a Shakira, se convirtió en un éxito flamante desde el instante de su lanzamiento, el 11 de enero pasado. El tema incluyó referencias a la escandalosa separación entre la cantante colombiana y Gerard Piqué, así como menciones a la actual pareja del futbolista, Clara Chía Martí. Este viernes, los protagonistas del éxito asistieron al reconocido programa estadounidense de Jimmy Fallon, The Tonight Show, donde revelaron cómo comenzó todo.

ARCHIVO-. Bizarrap y Shakira lanzaron BZRP Music Session #53 en enero @bzrp

La idea apareció primero en la cabeza de Milan, el hijo mayor de Shakira. “Tiene un buen oído y buen gusto y también es fan de Bizarrap. Me dijo, cinco meses atrás: ‘Mamá, tenés que hacer una colaboración con él, porque esa canción será número uno’”, relató la cantante colombiana. Y no se equivocó el pequeño, ya que el tema superó cuatro récords Guinness: pasó las 63 millones de reproducciones en las primeras 24 horas, logró 100 millones de visualizaciones en la primera semana, fue escuchada más de 14 millones de veces en Spotify en un día y, en la primera semana, 80.646.962 veces.

La insólita revelación de Shakira sobre el día que Bizarrap le escribió por Instagram

Según relataron ambos en la entrevista con Fallon, el productor argentino dio el primer paso. “Le escribí por mensaje directo de Instagram y me respondió dos meses después”, contó. Algo que avergonzó a la cantante, quien aseguró que no lo hizo con mala intención y que, en cuanto se enteró, se puso en contacto para empezar a trabajar. “Me acuerdo de que era agosto, porque era mi cumpleaños y estábamos en el estudio. Empecé mi día con Shakira cantándome el feliz cumpleaños”, señaló Bizarrap.

Así, el artista viajó hasta Barcelona (España) y le presentó dos beats a la cantante, quien eligió uno que le hizo recordar a Depeche Mode.

