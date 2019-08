Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de agosto de 2019 • 17:12

Dady Brieva fue una de las figuras públicas más críticas del gobierno de Mauricio Macri. En una entrevista en el programa Yo, caníbal en AM 530, el actor dio su opinión sobre los resultados de las PASO y sobre el gobierno de Cambiemos.

"Ya vociferé, propagué lo que tuve que propagar con mi discurso popular. Sabiendo cómo titulo, no soy ningún pel... que se le escapan las palabras, todo está plenamente pensado. Soy el que hago el fuego, nunca estoy para los aplausos para el asador. Ya no tengo mucho más que hacer, a mí me gusta los lugares incómodos. 'Ahora voy por Bolsonaro', dije graciosamente", contó el actor.

"El domingo cuando empezamos con las elecciones, habíamos comprado un champagne hermoso, los chicos se estaban por acostar. Dijimos: 'Esta noche vamos a tomar champagne, vamos a fumar y nos vamos desquitar de todo'. Y nos pusimos a llorar como unos pel... porque estuvimos esperando esto por mucho tiempo. El champagne quedó en la heladera, nos abrazamos mucho y lo vivimos como un desahogo grande", dijo con la voz entrecortada.

"Me acordaba de cosas que tuve que sufrir en familia y yo solo me la banco, pero con los chicos... Esas cosas me quedaron mucho. La he sufrido, escuchar que Leuco me diga que soy un pedófilo, de ver que decían que Dady Brieva apoyaba la delincuencia y etcétera y etcétera", sostuvo.