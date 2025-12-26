Lali en River: salen a la venta las entradas, cómo comprarlas y todo lo que hay que saber del gran show

Lo que durante semanas fue un fuerte rumor terminó por confirmarse y desató la euforia entre sus seguidores. Después de un año intenso a nivel profesional, Lali Espósito sorprendió con un esperado anuncio: su primer show en el estadio Monumental. La revelación llegó el 23 de diciembre, cuando finalizó la cuenta regresiva que había activado en Instagram, y dejó en claro que el esperado recital será el sábado 6 de junio de 2026. Las entradas saldrán a la venta este viernes 26 de diciembre de 2025 a partir de las 11, con precios que van desde los $50.000 hasta los $130.000. A continuación, toda la información clave para no quedarse afuera del evento.

Lali se presentará el 6 de junio de 2026 en River

“Después de llenar cinco veces el estadio de Vélez en un mismo año, vamos juntos por el sueño del Monumental. ¡La fiesta del pop se apodera de River! Prepárense para atender al demonio el 6/6/26. Este viernes 26 salen a la venta las entradas. ¡Los espero, endemoniados! Me voy a soñar con el pogo de Fanático. ¡Felices fiestas!”, escribió Lali en su Instagram. Acompañó el mensaje con un video para oficializar el anuncio y encender la emoción de sus seguidores, que rápidamente celebraron la noticia y comenzaron la cuenta regresiva para una noche que promete ser histórica.

El show en el Monumental será el 6 de junio de 2026 (Foto: Instagram @lali)

Lali Espósito en River: cómo comprar las entradas

Luego de haber hecho historia con cinco funciones agotadas en el estadio de Vélez, Lali se prepara para un nuevo hito en su carrera: el sábado 6 de junio de 2026 llegará por primera vez al estadio Monumental para presentar un show que promete ser inolvidable. La expectativa es máxima y, por eso, miles de fans ya se organizan para asegurarse un lugar en lo que será una verdadera fiesta en River.

Las entradas pueden comprarse a partir de este viernes 26 de diciembre (Foto: Instagram @livedaleplay)

Las entradas estarán disponibles desde el viernes 26 de diciembre de 2025 a través de la plataforma All Access. A partir de las 11 de la mañana se habilitará la preventa exclusiva para clientes de Banco Galicia, que contará con el beneficio de seis cuotas sin interés. Una vez finalizada esta instancia, se dará paso a la venta general, también mediante el mismo sitio web, hasta agotar localidades.

Precios de las entradas para Lali en River

En lo que respecta al valor de las entradas, los precios para el show de Lali en el estadio Monumental varían según la ubicación elegida y van desde los $50.000 hasta los $130.000, a los que se les debe sumar el correspondiente costo de servicio. A continuación, el detalle de los valores por sector:

Los valores de las entradas van desde los $50.000 hasta los $130.000 (Foto: Instagram @livedaleplay)

Campo delantero : $130.000 + costo de servicio

: $130.000 + costo de servicio Campo general : $70.000 + costo de servicio

: $70.000 + costo de servicio Plateas San Martín y Belgrano preferenciales : $110.000 + costo de servicio

: $110.000 + costo de servicio Plateas San Martín y Belgrano altas : $75.000 + costo de servicio

: $75.000 + costo de servicio Platea Sivori media : $80.000 + costo de servicio

: $80.000 + costo de servicio Platea Sivori alta: $50.000 + costo de servicio

Hay un paquete especial para fans (Foto: Instagram @livedaleplay)

Además, por el mismo medio también estará disponible un paquete especial denominado Atendiendo al demonio, que incluye una entrada a campo delantero, ingreso anticipado al estadio, un kit de merchandising exclusivo, una credencial conmemorativa y un kit de supervivencia pop.