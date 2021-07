Dallys Ferreira le hizo un inusual pedido a Jorge Lanata: “¿Qué estás esperando?”

Después de haber trabajado en programas como El musical de tus sueños y Patinando 2008, ambos en la pantalla de eltrece, y La peluquería de Don Mateo (Telefe) y de haber realizado sensuales producciones para las tapas de distintas revistas y temporadas en Villa Carlos Paz, Dallys Ferreira dio un vuelco en su vida. Tras haber abandonado la carrera de vedette, se instaló nuevamente en su Paraguay natal, estudió periodismo y fue madre. Y ahora sueña con hacer periodismo de investigación junto a Jorge Lanata.

Entrevistada por Juan Etchegoyen para un vivo de Instagram, Dallys Ferrerira repasó su carrera en la argentina, habló de su presente como conductora de La mañana de Unicanal en Paraguay y se permitió fantasear con trabajar junto al conductor de Lanata sin Filtro (Radio Mitre) y Periodismo para Todos (eltrece).

“A mí me gusta el periodismo de investigación, no soy de tener ídolos pero si tengo referentes. Trato de seguirlos. Me gusta Lanata, pero más que por él, por su trabajo. Me gusta un caso que impacte, buscar qué hay detrás de esa noticia”, comenzó explicando Ferreira.

Dallys Ferrerira aseguró que le gustaría trabajar con Jorge Lanata

Tras haberla escuchado con atención, Etchegoyen le preguntó si lo conocía y Ferreira lo negó. “En la Argentina es muy común cruzarse con gente en los pasillos de los canales, pero no recuerdo haberlo conocido”, se sinceró.

Ante la invitación de Etchegoyen para que le hablara a la producción de su colega argentino, la paraguaya no dudó en hacerle un fuerte pedido. “Mirá, Jorge, vos te estás perdiendo tu gran oportunidad de poder trabajar conmigo. Aquí estoy, llamame. ¿Qué estás esperando? Vamos a hacer picos de rating juntos, una dupla increíble. Yo me voy a encargar de ir a ese pueblo, o a esa ciudad en busca de esa historia. Después te paso mi WhatsApp”, concluyó entre risas.

LA NACION