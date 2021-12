La foto detrás del diseño que Dalma Maradona se hizo en honor a Diego

Pocos días después de haberse cumplido un año de la muerte de Diego Maradona, su hija Dalma mostró en las redes sociales un significativo diseño que se realizó en su muñeca y que tiene que ver con un icónico momento vivido junto a su padre. Además de exhibir su flamante dibujo, la actriz celebró en su posteo el final del rodaje en la Argentina de una producción que está haciendo y que se relaciona con la figura del Diez.

“¡Y como quien no quiere la cosa se termina el rodaje en Argentina!”, escribió la hija mayor del astro futbolístico en su cuenta de Instagram, en un mensaje hermético que no dio detalles de lo que se trataba ese rodaje. “Y como no podía ser de otra manera, me imagino que saben donde filmamos hoy -añadió-. ¡Qué emoción todo! ¡Qué equipo del c....! Gracias por acompañarme con tanto amor y respeto en este viaje”.

El texto, publicado el sábado pasado, venía acompañado de varias fotos de la actriz. En la última de las imágenes se podía ver varios brazos exhibiendo todos ellos el mismo diseño: el dibujo de una flor. Una margarita, específicamente.

La imagen de la margarita que se realizó Dalma en la muñeca fue subida por ella misma a su cuenta de Instagram Instagram / dalmaradona

El motivo del dibujo de la hija de Maradona, que al parecer se hicieron también otras personas que compartieron con ella la grabación, guarda relación con una icónica foto de 1989. En ella, la propia Dalma, apenas una niña de dos años, pone en las medias de su papá, en un parate de su entrenamiento en el Nápoles, una serie de flores en las medias. Margaritas.

La icónica foto en la que Dalma le pone margaritas en las medias a Diego Maradona fue la que eligió la mayor de las hijas del Diez para despedir a su padre en las redes Archivo

Aquella foto se hizo famosa en su momento como un símbolo de la ternura entre el futbolista y su hija, pero tomó relevancia también cuando Dalma la publicó en sus redes sociales pocos días después de la muerte del Diez como una forma emotiva de despedir a su padre.

Ahora, ante la exposición en las redes, las respuestas de los seguidores de Dalma fueron numerosas, y la publicación recibió más de 87 mil Me gusta.

Entre las personas que respondieron a la publicación de la hija mayor del futbolista se encuentra su hermana Gianinna, que escribió: “Mi sticker. Te amamos”. Y Claudia Villafañe, madre de ambas hijas del astro, que sentenció: “¡Grosa, hija! Todo lo que te propongas, lo lograrás. ¡Te amo!”.

Dalma Maradona se encuentra realizando una producción relacionada con la vida de su padre, aunque los detalles se mantienen bajo estricto secreto Instagram / dalmaradona

A pesar del hermetismo que rodea la filmación que está realizando Dalma Maradona, pudo saberse que se trataría de un documental. De hecho, el diario pampeano La Arena informó que la hija del futbolista y su expreparador físico Fernando Signorini estuvieron hace pocos días junto al equipo de filmación en esa provincia, donde habrían realizado escenas en el campo El Marito. En ese lugar Maradona hizo parte de su puesta a punto física para disputar el mundial de Estados unidos 1994.