Dalma Maradona desconcertó a todos al mostrar el curioso tatuaje que se hizo con su exnovio: “Me quiero matar”

Dalma Maradona está felizmente en pareja con Andrés Caldarelli. Se casaron por civil el 23 de marzo de 2018 y ocho días después celebraron con una mega fiesta en Pilar. Coronaron su matrimonio con la llegada de sus dos hijas, Roma (5) y Azul (2). Sin embargo, previo a esta relación, la hija mayor de Diego Maradona y Claudia Villafañe tuvo otro novio. Esta semana reveló que se hizo un tatuaje junto a su ex y reveló el motivo por el cual aún no se lo borró.

Dalma Maradona está casada con Andrés Caldarelli desde 2018 (Foto: Instagram @dalmaradona)

El miércoles en programa de streaming El ejército de la mañana (Bondi Live) compartieron un mensaje que dejó una seguidora. “Tengo 31 años. Desde que tengo 15 conozco a mi pareja. Salimos un tiempo, nos separamos, nos casamos, tenemos una hija y no me tatuaría con él ni en p***”, dijo la mujer. Tras reproducir el audio, Dalma Maradona, que integra el staff de Ángel responde, apareció en el estudio para contar una anécdota relacionada justamente con los tatuajes y las parejas.

“Me meto para decir que estoy tatuada con mi ex. Me quiero matar”, sostuvo frente al micrófono. Su revelación dejó completamente desconcertados a todos en el estudio. Acto seguido se puso de espaldas a la cámara, se levantó el suéter, se bajó un poco el pantalón y dejó entrever el diseño en cuestión ubicado en la parte baja de la espalda. Lleva en la piel la palabra en inglés “Love”, que traducida al español significa “amor”, escrita en letra cursiva.

Dalma Maradona mostró el tatuaje que se hizo por un exnovio (Foto: Captura de video / Bondi Live)

En este sentido, explicó que su expareja también se hizo el mismo tatuaje pero en otra parte del cuerpo. “¿Y a tu marido no le jode? ¿Sabe la historia de este tatuaje?“, le preguntó Candela Mazzone. Maradona reconoció que a su esposo ”le jode" y contó el motivo por el cual, después de tantos años, aún no se lo borró.

“De hecho me lo quiero sacar, pero me dijeron que duele más que el tatuaje”, explicó. Sus compañeros le dijeron que no dolía de la misma manera, lo cual aparentemente la hizo cambiar de opinión. “Bueno, entonces me lo voy a sacar”, sentenció.