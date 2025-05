El posteo subido de tono de Laurita Fernández tras los rumores de infidelidad: “Estoy a full con mi amante”

Laurita Fernández decidió ponerle fin a los rumores de infidelidad con un mensaje en sus redes sociales. Luego de que trascendieran versiones sobre su supuesto romance con un compañero de Bienvenidos a ganar (El Nueve), la bailarina sorprendió a sus más de cuatro millones de seguidores en Instagram con un posteo cargado de sarcasmo.

En el mismo solo se le podían ver las piernas relajadas en la bañera de su casa, en la que disfrutaba de un baño de inmersión con sales y velas aromáticas. “Perdón que ando desaparecida... Estoy a full con mi amante”, escribió al pie del posteo. Sin embargo, lejos de alimentar los trascendidos, segundos después dejó en evidencia que todo era una ironía. El “amante” al que hacía referencia era su perro Miel, a quien mostró acompañándola por todos los rincones de su casa.

El posteo de Laurita Fernández que hizo estallar las reacciones en redes sociales (Foto: Historias de Instagram @holasoylaurita)

Días atrás, Laurita se había mostrado muy molesta por las versiones que la acusaban de haber engañado a Claudio ‘Peluca’ Brusca, quien también es productor del ciclo televisivo que ella conduce. Harta de las especulaciones que surgieron en LAM (América TV), decidió escribirle directamente a Ángel de Brito para desmentir los rumores de infidelidad y cuestionar con dureza al periodista que los difundió sin consultarle previamente.

“Ángel, ya es un montón. Este pibe (Pepe Ochoa) ya dice cualquier cosa. No sé quién le pasa letra o se la inventa, pero es cualquiera”, expresó en un mensaje que el conductor de LAM compartió al aire. “Estamos con Pelu, viendo esto en este momento. No lo podemos creer”, agregó y sembró dudas sobre si siguen juntos o no, algo que no aclaró.

“No puedo creer con la contundencia que inventa cualquier cosa. No me sorprende de quién viene, pero ya está”, agregó Fernández furiosa con el panelista del ciclo de espectáculos, quien en el pasado fue su amigo.

El posteo de Laurita Fernández que aumentó los rumores de infidelidad

Qué dijo Emiliano Toper, el supuesto tercero en discordia entre Laurita Fernández y Peluca Brusca

Por su parte, Emiliano Toper, el azafato del programa señalado como el supuesto tercero en discordia, también salió al cruce. En diálogo con Intrusos (América TV), negó rotundamente cualquier tipo de vínculo sentimental con Laurita Fernández. “No me gusta que se digan mentiras”, aseguró. Y desmintió que Peluca lo haya “suspendido” al enterarse de un presunto affaire: “No hay nada de cierto en todo esto”.

El joven aseguró que mantiene una excelente relación tanto con la conductora como con Brusca y que ambos se comunicaron con él en buenos términos. “Nos cagamos un poco de risa. Obviamente, es un tema sensible y no están buenas las cosas que se dijeron, pero con la tranquilidad de que todo eso es mentira, no queda otra que reírse”, declaró.

“Es lógico tener miedo a perder el trabajo porque las cosas que se dijeron no dejan de ser fuertes, pero Laurita me mandó un mensaje y me dijo que esté tranquilo, que está todo bien. Hay un excelente clima laboral”, concluyó y dejó en claro que no teme que lo despidan. Mientras tanto, Peluca Brusca prefirió mantenerse al margen de las cámaras y hablar al respecto.