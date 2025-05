La llamativa publicación de Wanda Nara que fue interpretada como una indirecta para Benjamín Vicuña: “¿Será?“

El escándalo del Wanda Gate sigue sumando episodios. En medio de los rumores de compromiso de María Eugenia ‘la China’ Suárez y Mauro Icardi, sus ex dieron que hablar en las redes sociales por una curiosa “coincidencia”. En las últimas horas, Benjamín Vicuña publicó una foto en sus historias de Instagram y a los pocos minutos Wanda Nara subió una similar con un llamativo mensaje, el cual fue interpretado como una indirecta hacia el actor.

Esta semana el actor chileno compartió con sus tres millones de seguidores de Instagram una foto de la luna llena que tomó con su celular. Lo curioso fue que tan solo unos pocos minutos después Wanda Nara capturó la misma imagen, pero desde un lugar diferente y escribió una frase que no pasó inadvertida. “¿Será que vemos la misma luna?“, comentó.

La foto que publicó Benjamín Vicuña de la luna llena (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

Si bien pudo haber sido una simple coincidencia, muchos interpretaron el mensaje como una indirecta para el actor chileno. Un dato no menor es que Nara lo sigue en Instagram, por lo que pudo haber visto su publicación. No obstante, él no la tiene en su lista de “seguidos”. A su vez, cabe mencionar que Vicuña está en pareja con Analía Espasandín, con quien blanqueó su relación en septiembre del año pasado.

La imagen que subió Wanda Nara tras la publicación de Vicuña (Foto: Instagram @wanda_nara)

Si bien no son amigos, en los últimos meses trascendió que se habrían comunicado. Según la información que dieron en Intrusos (América TV), en enero, mientras el escándalo del Wanda Gate estaba en pleno auge, Vicuña habría llamado por teléfono a Nara. “Estuvieron como media hora hablando y fue una conversación acalorada”, dijo en aquel momento Guido Záffora y señaló que el actor, habría intentado “consolarla” diciéndole “Eugenia es así... no te preocupes”.

Sin embargo, posteriormente el periodista Juan Etchegoyen reveló que le preguntó a Vicuña por esta supuesta conversación y él le aseguró que era “absolutamente falso”.

Cabe mencionar que Wanda Nara y Mauro Icardi tienen dos hijas en común, Francesca e Isabella, de 10 y 8 años, mientras que Benjamín Vicuña y la China Suárez comparten la crianza de Magnolia y Amancio, de 7 y 4 años. Los menores estuvieron juntos durante parte del verano, cuando las dos niñas vivieron con su padre en su casa de Nordelta. Hace un par de semanas, volvieron a encontrarse y pasaron el día juntos.

La China Suárez con sus hijos menores, Magnolia y Amancio y Francesca e Isabella, las dos hijas de Icardi y Nara durante el verano (Foto: Historias de Instagram @mauroicardi)

No obstante, aparentemente el vínculo entre los menores no sería del todo amigable. El domingo Wanda Nara hizo un vivo en Instagram al que se sumó Francesca, quien curiosamente hizo un comentario que causó sorpresa. Uno de los usuarios conectados le preguntó: “¿Cómo te llevás con Magnolia?“. La niña leyó la pregunta en voz alta y sin ninguna duda respondió: ”Mal“. Acto seguido reafirmó su postura: “Mal, muy mal”. A pesar de la incomodidad, la transmisión siguió por otros temas, aun cuando los usuarios continuaron preguntándole los motivos de su alejamiento con la hija de Suárez.

En cuanto a Benjamín Vicuña, si bien intenta no involucrarse en los conflictos vinculados con su expareja, es consciente que, aunque quiera, no puede mantener completamente al margen. “No hay nada tan grave, son situaciones que se dan, que se deben acomodar con el tiempo, que se viven en privados. Son temas que no son mis temas, lo único que tengo en común son mis hijos, cuando me tratan de dar un rol o un lugar me incomoda un poco“, dijo en una entrevista con Majo Martino para Puro Show (eltrece). En este sentido, sobre la exposición de sus dos hijos menores dijo: “Más allá de lo que me pase, es algo que no puedo manejar, la clave está en la aceptación, poder entender y desdramatizar hasta donde se pueda”.