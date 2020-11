"A mí no me tocás", le dijo Dalma a Jana Maradona en la sala de espera de la Clínica Olivos, y empezó a pedir explicaciones sobre los medicamentos que tomaba su papá Fuente: Archivo

En la sala de espera de la Clínica Olivos donde fue operado Diego Maradona por un hematoma subdural en la cabeza, el aire estaba cargado de tensión. Y no solo por la operación.

Allí estaban Verónica Ojeda, expareja de Diego y madre de Diego Fernando; sus primeras dos hijas, Dalma y Gianinna Maradona, junto a sus tías, y también Jana Maradona, la segunda hija extramatrimonial reconocida por el Diez.

Una vez que los médicos salieron a informar que la operación había sido un éxito y que el campeón del fútbol mundial sería llevado a una habitación para reponerse, el ambiente, lejos de distenderse, se puso todavía más tenso.

En ese momento los presentes fueron testigos de una fuerte discusión entre Dalma y Jana, que habría comenzado cuando la actriz rechazó en malos términos un abrazo de su media hermana. Es que, cuando los médicos anunciaron que había salido todo bien, todos empezaron a abrazarse plenos de alegría, y Jana quiso hacer lo propio con Dalma.

"A mí no me tocás", se habría escuchado enseguida. Se hizo un silencio sepulcral, y enseguida se desencadenó una fuerte discusión.

"Pará un poco, si vos querés saber todo eso tenés que estar más con papá, porque yo estoy con él, y hacemos todo lo que podemos", le dijo Jana a Dalma Maradona Fuente: Archivo

Los testigos contaron que Dalma levantó la voz y empezó a pedir explicaciones sobre los medicamentos que tomaba su padre.

"Pará un poco, si vos querés saber todo eso tenés que estar más con papá, porque yo estoy con él, y hacemos todo lo que podemos", la paró Jana, de acuerdo con el relato de Jimena Grandinetti en el programa Arriba argentinos (eltrece) y según lo que contó Jorge Rial en Intrusos.

Frente a esto, Dalma argumentó que ella tiene una hija y que "no puede estar todo el tiempo" con él. Siempre según la misma fuente, Jana aclaró que "entendía" la situación, pero insistió en que podría "tener mucho más contacto con su padre", y retrucó: "Ustedes lo ven mal a papá, pero yo lo vi peor, porque de tomarse 40 cervezas por día con Rocío Oliva, hoy no toma más de cuatro".

La discusión no terminó ahí, y mientras algunos de los presentes celebraban que todo había salido bien, Dalma y Jana seguían sacándose chispas. "Vos no hablás de [el apoderado Matías] Morla porque te paga", le espetó Dalma. "A mí nadie me paga, mi papá me da lo mismo que te da a vos", replicó Jana.

Después de la operación, a las 23.10, Jana recurrió a las redes sociales para hablar de lo que había sido un intenso día para ella. "Ahora la vida se siente un poquito más liviana", señaló.