Dani La Chepi contó que le mandaron chats de su expareja con otra mujer

Después de confirmar su separación de Javier Cordone, Dani La Chepi se refirió a la ocasión en la que recibió mensajes suyos hablando con otra mujer y el momento que atravesaba el vínculo cuando sucedió este quiebre. Además, aclaró que no le consta ninguna infidelidad y desmintió que la separación haya estado relacionada a eso.

Desde su paso por MasterChef Celebrity, ella consiguió multiplicar su popularidad y actualmente es una figura sumamente reconocida en el país. Gracias a eso, su vida personal tomó un alto perfil y sus fanáticos se sorprendieron al saber que terminó la relación con el conductor de un camión de residuos.

La influencer participó en LAM (América TV) en lugar de Ana Rosenfeld. La abogada está de vacaciones y durante ese tiempo se tomó la decisión de llevar una invitada por día, en lugar de utilizar un reemplazo fijo hasta que regrese.

Durante la charla, Ángel de Brito le consultó justamente por el final de la relación y un comentario de Cordone en las redes. En un comienzo, la protagonista aclaró que lo dejó de seguir, pero que igualmente a veces le llegan las intervenciones de su ex por medio de una amiga. “Dijeron que había infidelidad y él salió a aclarar que no la hubo. No nos separamos por eso y si hubo no lo sé. De parte mía, no”, dejó en claro.

Dani La Chepi habló sobre su separación y los mensajes que vio

Por otro lado, Dani La Chepi también comentó sobre las capturas de pantalla que le envió otra mujer. Según su relato, una usuaria le hizo llegar un fragmento de la conversación que mantenía con Cordone: “Me mandó unas capturas de que estaba hablando con él. Ya estábamos separados”.

Además, recalcó la insistencia que tuvo la involucrada para que ella viera los mensajes. “Es difícil que me llegue. Ella se encargó de que me llegara por una amiga que me lo mostró. El chabón estaba solo, podía hacer lo que quisiera”, manifestó.

Dani La Chepi y Javier Cordone Instagram: @danilachepi

A partir de un comentario de Yanina Latorre, La Chepi también explicó que ambos coincidieron en que lo mejor era separarse: “Lo decidimos ambos”. Más allá de estas declaraciones, ya había hablado hace algunos días sobre su separación.

“Por algo nos separamos. Lo que dijo él es la realidad y lo que dije yo, también. Ninguno de los dos mintió. Los dos dimos todo lo que pudimos”, comenzó diciendo en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez). En esa misma línea, se refirió a la exposición de la pareja y afirmó que ya habían surgido otras crisis a lo largo de la relación, pero que no salieron a la luz: “Hay un montón de cosas que surgieron a lo largo de la relación después de dos años y medio. Por ahora, no va más. Amor hay, no nos separamos porque dejamos de amarnos”.

Además, también se refirió a la mencionada captura de pantalla que recibió. “Nos habíamos separado hacía diez días y me mandan una captura de una piba. ‘Mirá, yo te veo caída y te sigo desde chiquitita. Este no vale la pena’. Y lo que yo necesitaba decirles es que no me estaban ayudando”, recordó.