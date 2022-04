La esposa de Marcelo Gallardo compartió un provocador mensaje por los rumores de romance del DT con Alina Moine

En medio de los rumores que vinculan a Marcelo Gallardo con Alina Moine, la esposa del técnico de River, Geraldine La Rosa, publicó en sus redes sociales un contundente mensaje, pero luego se retractó y lo eliminó. La empresaria que desmintió entre líneas hace unas semanas estar separada del padre de sus cuatro hijos asistió al Monumental el fin de semana para apoyar al equipo y aprovechó para reafirmar su postura.

El domingo pasado durante el partido del Millonario ante Argentinos Juniors, donde los locales rescataron un valioso triunfo por 4-2 en un partidazo para sostenerse en la Zona 1 de la Copa de la Liga Profesional, también se jugaba otro duelo en la tribuna. Es que Geraldine, la esposa del DT del equipo de Núñez, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de ella junto a Marta, una hermana de Gallardo, y los hijos de ambas en sus historias. La “provocación” no llegó ahí, ya que la empresaria aprovechó para publicar un mensaje contundente del que después se habría arrepentido y borró, pero sus seguidores, atentos a las novedades, se encargaron de reafirmarlo.

“Palco familiar. Los de siempre”, escribió la madre de Nahuel, Matías, Santino y Benjamín Gallardo, en sus historias de Instagram. El mensaje lo acompañó con emoticones de una gallinita y corazones blancos y rojos, que simulan los colores de River. En la fotografía, aparecen ella, Marta, la hermana del técnico Millonario junto a los hijos de cada una. A la familia se la ve disfrutar de una pizza en el espacio común del palco del Monumental.

Más tarde, Geraldine, que optó por lucir un blazer rojo con una blusa blanca con detalles que iban a tono y en apoyo al equipo que dirige su esposo, compartió dos fotografías suyas en el feed. En una de las imágenes, se la ve sentada con una leve sonrisa, mientras disfrutaba del abultado resultado de los locales. Apostada sobre el vidrio que divide un sector del otro, la empresaria perdió la vista hacia la cancha, aparentemente, antes de que el equipo saliera a jugar. La imagen, originalmente, estaba acompañada de un comentario que eliminó tras ver la repercusión en la gente. “Primera dama”, escribió.

No obstante, horas después lo borró, pero sus seguidores se encargaron de reivindicarlo. “Grosa. Muy bien hecho, marcando territorio”; “Grande. Siempre presente, confirmando su matrimonio”; “Nuestra única e indiscutible primera dama”; “Sí, la primera dama”; “La jefa”; “La número uno”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus fanáticos tras la publicación de Geraldine en el estado Monumental.

La publicación revolucionó a sus fanáticos sobre todo porque en el programa Socios del espectáculo, emitido por eltrece, tanto Rodrigo Lussich, como la panelista Luli Fernández se refirieron a un video que circuló en las redes en el que se veía al Muñeco con una chica de pelo rubio de idénticas características a la periodista deportiva. “Gallardo viajó a Salta y circuló una imagen en la que se creyó ver a Alina Moine. Ella habló con Luli (Fernández) y confirmó estar cansada de que le hablen de amor clandestino”, manifestó el conductor del ciclo televisivo.

La modelo se hizo eco de la información de Lussich y, además, reveló que mantuvo un diálogo con Alina por WhatsApp y, al ser indagada en profundidad, le clavó el visto. “Le pregunto si estaba saliendo con Marcelo. Ella ahí me deja de contestar. Y ahí fui a charlar con un íntimo amigo de Gallardo. ¿Qué me dice? No solo están de novios, su frase fue:“ Se aman profundamente”.

Alina Moine se refirió al romance con Marcelo Gallardo

Días más tarde del escándalo, Geraldine compartió una selfie junto a su cuñada, Marta. “Siempre hay un motivo para festejar”, aseveró en la postal en la que se mostraron sonrientes, acompañadas del emoticón de las copas de champagne.