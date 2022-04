Dani La Chepi, sobre la muerte de su padre, su separación y las dos operaciones a las que debió someterse: “A mí, si vienen, me vienen todas juntas”

A propósito de “Imposible”, el nuevo tema que grabó junto a Manuel Wirzt, Dani La Chepi brindió una entrevista radial en la que habló por primera vez sobre la muerte de su papá, de su separación y dio precisiones sobre las dos intervenciones quirúrgicas a las que debió someterse.

“Estoy feliz con ese temón que no se puede creer... Y yo no puedo creer haber grabado con Manuel. ¡Yo chapé por primera vez en un asalto con uno de sus temas! Y ahora, lo tuve al lado, me dirigió, me dijo cómo cantar. Era un sueño que tenía de piba y pensé que nunca me iba a pasar”, le contó la actriz y conductora a Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina.

Más allá de su buen momento profesional, a la actriz le tocó atravesar en el último tiempo algunas situaciones muy complicadas: falleció su papá, se mudó, se separó y pasó por el quirófano. “Mis días son como un electrocardiograma... A veces me levanto rebien y tengo ganas de hacer cosas, de ensayar... Y cuando la nena está en el colegio, me pinta un bajonazo... Uno, cuando es muy autoexigente y está criado con esta cosa de supervivencia, no se da el permiso para parar”, explicó.

Y agregó: “El otro día me detuve a pensar qué ejemplo le estoy dando a mi nena. Antes de que pasara lo de mi papá y antes de mi separación, cuando nos mudamos yo estaba muy nerviosa. En ese momento, le dije a Isabella: ‘Vos sabés, hija, que dicen que en los momentos que más te estresan y te angustian son la mudanza, la muerte de alguien cercano y la separación’. En ese entonces, yo estaba muy estresada por la mudanza, pero de golpe... ¡A mí si me vienen, me vienen todas juntas! Obviamente, eran todas posibilidades que existían, porque son parte de la vida, pero todo junto, más lo de mi operación por un riñón que se detuvo mágicamente ”.

“Y pasé dos veces por el quirófano. Tenía cólicos renales que, según me dijeron los médicos, es el dolor más parecido al de las contracciones. Yo no sabía que era eso lo que me estaba pasando, creía que eran mis intestinos, que también ya tengo dos operaciones y como tengo menos metraje de intestino y es congénito mi problema, estaba convencida de que era eso”, señaló.

Lo que ocurría era que tenía uno de sus riñones totalmente inflamado y debieron colocarle un catéter. La segunda operación fue, justamente, para quitarlo. “Y fue peor que la primera. En realidad, es una tontería, pero yo fui más nerviosa, sin mi papá. Los médicos me veían y me decían: ‘¡No llores!’. Estaba reasustada; pensaba que no me iba a despertar, que me podía agarrar un paro cardíaco. Pensaba en mi hija. Se me vino el mundo abajo”, rememoró.

“Ahora, tengo que hacerme estudios metabólicos y un montón de cosas, pero el médico, que es un fenómeno, me dio dos semanas de ‘vacaciones’ y después volvemos al ataque, porque hay que ver por qué se produjo el problema, porque además, tengo cuatro piedras en el otro riñón ”, explicó.

Con respecto a la muerte de su papá, La Chepi compartió el 28 de marzo un mensaje en su cuenta de Instagram en el que daba cuenta de lo ocurrido. Allí, expresó: “Hoy 8 AM, después de 9 años de sufrimiento, pudiste descansar. Gracias Dios por darle la paz que tanto merecía. Gracias, pa, por enseñarme hasta el último respiro que ‘pa’ atrás’ solo para tomar impulso. Que las cosas se ganan con esfuerzo, laburando y siempre respetando al que esté a mi lado. Gracias por los hermanos que me diste y por la vieja que elegiste. Gracias viejo por cada palabra en el momento justo. Elijo recordarte sonriendo mientras repetías tus mejores frases: ‘Lo importante es ser feliz, lo demás es cotillón’ y que hay tres maneras de hacer las cosas ‘La mala, la buena y la tuya, vos siempre elegí la tuya Dani’. Gracias Alberto José Viaggiamari. Orgullosa de haber sido tu hija. Te amo querido viejo”.

En la entrevista, abordó por primera vez el tema. “Es que fueron 9 años con llamados constantes en los mejores y peores momentos de la vida de la familia. ‘Tu viejo tiene una hemorragia’, ‘A tu viejo hay que trasladarlo’... Mi viejo era un señor que estaba sufriendo dentro de un cuerpo, porque él no podía hacer absolutamente nada. Entonces, yo no me imagino, y se me pone la piel de gallina al decirlo, estar nueve años sin poder decirle nada a tus hijos, a tus nietos que te van a visitar... Sin poder tomar líquido, sin poder agarrar por tus propios medios la mano de tu señora... Yo creo que solo Hitler merece un castigo así”, expresó.

“La gente no decide cuándo irse, pero creo que sí decide cuándo soltar, cuándo aflojar el cuerpo y rendirse. Y siento que lo hizo cuando se fue mi hermano Marcos, el más chico, que era la luz de sus ojos. Él vino de España a visitarnos 15 días, y estuvo todos los días yendo a ver a mi papá. Yo creo que él lo estaba esperando. Y todos en la clínica nos lo dijeron, y mirá que los médicos no son muy espirituales... Y cuando mi hermano se fue, comenzó a descompensarse. Le empezaron a dar morfina y unos días antes me avisaron que estaba muy bien, pero es algo que suele ocurrir, como un pico antes de irse. En ese momento en el que se puso bien, yo me alegré. Por eso es tan angustiante el tema de la partida, porque, por un lado sentís alivio porque ya no va a sufrir y por otro, un gran dolor”, señaló.

Y agregó: “ Extraño la voz de mi papá. En mayo vienen a Buenos Aires dos de mis hermanos que no viven en el país y vamos a esparcir sus cenizas en Mar del Plata, que era el lugar en el que él quería vivir . Uno de mis hermanos me dijo que lo ponía triste no recordar su voz. Y es que en el momento en el que él tuvo el ACV, no se usaban tanto los teléfonos celulares, los mensajes de audio y los videos... Y con mi mamá encontramos unos VHS que los vamos a mandar a digitalizar para enviárselos a mis hermanos”.

“El consuelo me llega todos los días con la nena, con las personas que me preguntan si estoy bien, cuando leo la carta que me escribió mi viejo en 2009 y que en parte compartí en las redes el día que nos dejó. La tengo pegada en la heladera y no la pienso sacar porque él fue un ejemplo para mí. Por eso lo extraño tanto”, finalizó.

La actriz abordó también el tema de su separación de su última pareja, Daniel Cordone, quien en las redes aseguró que entre ellos “hubo y hay amor”.

“Por algo nos separamos. Lo que dijo él es la realidad y lo que dije yo, también. Ninguno de los dos mintió. Los dos dimos todo lo que pudimos. Nosotros en los últimos dos años y medio nos separamos muchas veces, pero yo no voy publicando si me peleo o no me peleo. La gente mira una realidad en Instagram de una pareja de novios, pero esa no es la realidad. Él tiene tres hijos, yo tengo una hija y la mantengo sola... Mi trabajo es muy importante en mi vida. Y él tiene su familia, sus ex... Hay un montón de cosas que surgieron a lo largo de la relación que después de dos años y medio. Por ahora, no va más. Amor hay, no nos separamos porque dejamos de amarnos ”, precisó.

Cuando La Chepi confirmó su separación en las redes, recibió mensajes agresivos de otras mujeres e hizo un fuerte descargo. Este sábado, ahondó sobre el tema: “Muchas minas decían cosas como ‘Ella lo usó' ‘¡Pobre chico! Se cansó de esta intensa’. ¡Hay que ser guachas! Nos habíamos separado hacía diez días y me mandan una captura de una piba. ‘Mirá, yo te veo caída y te sigo desde chiquitita. Este no vale la pena’. Y lo que yo necesitaba decirles es que no me estaban ayudando, me estaban haciendo mal, porque cada uno vive su duelo como quiere”. Además, descartó la versión de que haya existido violencia de género. “Si él o yo contáramos las razones de la ruptura, estaríamos involucrando a un montón de personas que se llaman familia. Él no tiene por qué salir a decir que no teníamos tiempo porque el padre de Isa tal cosa o yo que la madre de tal, tal otra. Es algo que no voy a hacer nunca en mi vida, porque tengo una hija que ahora tiene 8 años. No quiero que en el colegio le digan: ‘Ah, así que tu papá tal cosa o tu mamá tal otra’. ¡No! Yo le enseño a mi hija que no tiene que hablar sobre la vida del otro y que uno habla sobre lo que puede y quiere hablar”.