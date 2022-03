Dani La Chepi mostró los agresivos mensajes que le llegaron tras su separación: “Si yo contara...”

Luego de confirmar su separación con Javier Cordone, el recolector de residuos que conoció en medio de las restricciones sanitarias por la pandemia de Covid, la conductora Daniela Viaggiamari (42), más conocida como Dani La Chepi, apuntó contra los mensajes negativos que recibió por parte de sus seguidores en las redes sociales.

En un video que compartió a través de sus stories de Instagram, la humorista se dirigió hacia las personas que reaccionaron a la novedad y le brindaron palabras de apoyo. “Antes de empezar el día, les quiero agradecer por los mensajes de amor y cariño que con tanto respeto me han mandado: ‘Espero que estés bien’, ‘Qué lástima’, ‘Me encantaba la pareja’, ‘Ojalá se arreglen’, que son los que tiene que haber”, expresó en el principio del clip.

Dani La Chepi confirmó su separación

En esa línea, la conductora del Juego de la oca (eltrece) hizo foco en la cantidad de internautas que le preguntaron si estaba separada, motivo por el cual tomó la decisión anunciar la noticia públicamente. “Yo conté que me separé porque ustedes, esta comunidad, me preguntaban en un mensaje tras otro si seguía en pareja, me decían que me veían decaída, pachucha y por eso lo conté”, explicó.

A pesar de que algunos usuarios se mostraron preocupados por Daniela, muchos de ellos la atacaron con críticas y la humorista expresó su enojo por esta situación. “Después aparecen las mujeres a agredir”, comentó ofuscada.

En ese marco, la comediante enumeró algunos de los mensajes que le llegaron y sostuvo: “Leí comentarios como, y la gran mayoría les digo, diciendo ‘Pobre pibe’, ‘Lo usó’”. Asimismo, advirtió: “Si yo contara un montón de razones, que son parte de mi intimidad y de la de él, cambiarían esos mensajes”.

Separación confirmada

Antes de hacer su descargo público y confirmar la separación, la influencer compartió dos posteos alusivos al tema. Fiel a su personalidad, primero se filmó junto a su hija Isabella (8) mientras interpretaba la canción “Olvídame y pega la vuelta”, de los Pimpinela. Poco después agregó un meme con la leyenda: “Mi psicólogo después de que le conté toda mi semana”, seguido de una fotografía de Diego Boneta -quien interpreta a Luis Miguel en la serie del cantante- con una expresión de reproche, y el título: “Hiciste todo lo que te pedí que no hicieras”.

Dani La Chepi publicó indirectas en las redes sociales y abrió el rumor de separación con Javier Cordone Captura

Luego de las indirectas que expresaban una distancia entre Viaggiamari y Cordone, la conductora compartió en esa misma red social una imagen de ambos en uno de los viajes que hicieron a la Costa Atlántica y confirmó los rumores de separación.

“Me quedo con lo mejor de la relación. El amor verdadero que nos unió”, escribió sobre una postal en la que se los veía abrazados en una playa.

Dani La Chepi le dedicó unas palabras a su ahora exnovio en Instagram Instagram @danilachepi

La Chepi y Cordone se conocieron en plena cuarentena estricta, hace dos años. Según reveló ella misma en un programa de televisión, todo se dio a través de conversaciones pasajeras que mantenían por la ventana y la simpatía que había tenido su hija con el recolector de residuos.

“Es muy linda persona y muy fachero. Yo me lo chamuyé un poco, pero él se ve que alguien le dijo que yo iba subiendo historias a Instagram donde ‘le tiraba los perros’ a los pibes que van atrás del camión, los que corren. Y un día él se bajó para saludar a mi hija y cuando lo vi dije ‘mirá lo que es esto, Dios existe’. Ahí me preguntó cómo estaba y trajo un vino, y me dijo que lo íbamos a tomar cuando termine la cuarentena”, contó en 2021 para el programa PH, Podemos Hablar (Telefe).