Daniela Celis contó cómo es el tratamiento que debe realizar Thiago Medina

Cada día que pasa representa una nueva victoria para Thiago Medina, quien se recupera de un grave accidente en moto que sufrió el pasado 12 de septiembre en Moreno. Luego de casi un mes internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, el joven salió del área crítica y su evolución comenzó a notarse rápidamente. En diálogo con Puro Show (eltrece), Daniela Celis, su expareja madre de sus hijas, dio detalles sobre el estado actual del joven y el tratamiento médico que debe cumplir para poder recibir el alta definitiva.

“Esperaba esta noticia hace mucho tiempo. Sabía que iba a estar todo bien y al fin llegó ese día. Así que no lo puedo creer, que el papá de mis hijas esté con nosotras”, comenzó muy emocionada, después de días de suma tensión. Además, agregó que si bien se le intentó dar un pantallazo sobre lo que le vivió, aun Thiago intenta procesar todo lo que vivió. “Fueron muchos días. No sabe todo lo que le fue pasando en el transcurso de los días y va armando todo de a poco, pero es consciente”, explicó.

Daniela Celis reveló cómo continuará la recuperación de Thiago Medina

Por otra parte, Pestañela reveló que el esperado encuentro de Medina con sus hijas, Laia y Aimé, fue por videollamada, algo que llenó de emoción al ex Gran Hermano, quien no pudo contener las lágrimas. “Hacemos videollamada todos los días, así que las ve a través del celu. Pero las nenas están felices y él también muy contento. Los tres están súper ansiosos por verse, así que ya falta poquito para el alta y para ese reencuentro con abrazo que se deben los tres”, indicó.

“¿Y ahora cómo son los pasos a seguir?“, le consultó el cronista de Puro Show; a lo que Daniela Celis recapituló: “Ahora hay que esperar al alta, esperar a que camine bien y esperar a que le saquen el suero y todo lo que tiene, así tiene una pronta recuperación con kinesiología. Tiene que aprender a levantar los brazos y poder pararse solo porque es todo un tema teniendo en cuenta que estuvo en coma inducido por mucho tiempo”.

Daniela Celis cumplió con su promesa y fue parte de la peregrinación a Luján (Foto: Historias de Instagram @danielacelis01)

El último fin de semana, Celis fue parte de la peregrinación a Luján, donde agradeció a la virgen por el gran avance en el cuadro de salud del joven, al cual catalogó como un “milagro en vida”. “Realmente fue un milagro. Los médicos me decían: ‘no podemos entender la evolución de Thiago en tan poco tiempo, que esté hablando y esté con nosotros hoy’. Creo que fue por la voluntad de toda la gente y la fe que se unió, hicimos fuerza y se logró. Así que estoy muy agradecida. Nunca lo dudé. Es verdad que tenía un hilito de esperanza muy chiquito entre tanta oscuridad. Me aferré a eso y estoy muy feliz”, concluyó.

Rápidamente, las palabras de Daniela resonaron en redes sociales, donde cientos de fanáticos se mostraron felices por la recuperación de Thiago y enviaron sus fuerzas a la familia en esta última etapa de la condición clínica: “Por fin Thiago Medina salió de terapia intensiva y no hay que dejar de destacar lo gran mamá y fuerte que es Daniela Celis, ella se bancó todas e incluso seguía haciendo vida normal con las nenas para no preocuparlas, se merece un monumento“; ”Un milagro, existen. Eso es obra de la fe" y “Es tremendo todo lo que tuvo que aguantar”, fueron algunos de los mensajes que dejaron.