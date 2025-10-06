Thiago Medina vio por primera vez a sus hijas tras el grave accidente y Daniela Celis reveló detalles de ese reencuentro

Daniela Celis, expareja de Thiago Medina, confirmó la evolución del joven de 22 años que sufrió un grave accidente a bordo de su moto hace tres semanas en Moreno. “Los milagros existen”, indicó.

“Nos estalla el corazón de alegría después de tantos días de dolor, Thiago ya se encuentra en sala de cuidados intermedios, de buen ánimo, contento de los pasos que pudo ir dando. Es un logro de su fuerza, de los profesionales y trabajadores del hospital, de la presencia y voluntad incansable de su familia y de la fe y energía de toda la gente que nos viene acompañando desde el accidente", relató Celis, quien, desde el primer día, se encuentra al tanto de todas las novedades sobre Medina, internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

Luego de varios días en estado crítico, donde se lo operó de su parrilla costal, Medina mostró pequeños indicios de recuperación al poder sortear un problema pulmonar que le impedía poder oxigenarse por sus propios medios. “Tiene que seguir recuperándose y acá estamos para y con él. Gracias a todos”, manifestó la exparticipante de Gran Hermano, quien tuvo dos hijas con Thiago llamadas Aimé y Laia.

Justamente las dos pequeñas se convirtieron en el motor para que Thiago salga de una situación apremiante: por intermedio de sus redes, Daniela subió varios videos de Aimé y Laia junto a Thiago, implorando por su pronta recuperación tras un severo accidente que lo dejó al borde la muerte.

Thiago Medina evolucionó favorablemente en las últimas horas (Foto: Gran Hermano)

Durante el fin de semana, Celis, junto a su hermana Mara, peregrinaron hacia Luján con el objetivo de que Thiago se recomponga lentamente del accidente y así retome, de a poco, su vida normal, acompañado de sus hijas. “La felicidad es total. Yo sé que ustedes son parte de este milagro. Ustedes y todos los profesionales que Dios puso en manos para que se crucen con Thiago. Estoy muy contenta. Para todos los que me están preguntando, él vio a sus nenas a través de una videollamada, así que también ellas estaban muy muy felices. Cada vez que agarran el teléfono dicen ‘Papá, papá, papá’”, así que estoy muy contenta por compartírselo a todos ustedes", sostuvo Celis en una historia temporal de Instagram, donde no dudó en mostrar su felicidad por los pasos agigantados en la evolución de Medina.

Daniela Celis manifestó su alegría por la notable evolución de Thiago, su expareja

Desde el momento en el que Medina quedó internado, Daniela, junto a los familiares del influencer, entre ellos Camila Deniz, su hermana, armaron campañas e hicieron una vigilia en la entrada del hospital a la espera de los distintos partes médicos que daban un pantallazo general del estado de salud del joven.

“Por vos, por nuestras hijas, por mi familia y por ustedes”, destacó Celis, en sus redes sociales, al embarcarse en una extensa caminata hacia la Basílica de Luján.

La impactante historia clínica de Thiago Medina

Por intermedio de su cuenta de X, Ángel De Brito, conductor de LAM (América), replicó la declaración de Dora Agüero, directora ejecutiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, quien contó al detalle cómo fue el proceso médico que atravesó Medina desde su ingreso, hasta el día de la fecha.

“El paciente se recupera y evoluciona muy favorablemente, atravesó con éxito tres cirugías, y ya no requiere asistencia respiratoria mecánica, sondas, ni vía central para recibir medicación”, subrayó la profesional.

Thiago dejó terapia 👏👏👏



3 operaciónes. Respira solo. Está en sala comun.



05/10/25



_En Moreno_



*Avanza la recuperación de Thiago Medina: dejó la terapia intensiva y continúa sus cuidados en piso de internación*



_El ex Gran Hermano ya no requiere asistencia respiratoria.… — A N G E L (@AngeldebritoOk) October 5, 2025

Desde el 12 de septiembre, el día que sufrió el accidente, hasta la fecha, Medina atravesó procesos invasivos y complejos que lo tuvieron varios días en coma farmacológico. Con politraumatismos graves, costillas fracturadas, colapso pulmonar, lesiones en hígado, páncreas y bazo, el exparticipante de Gran Hermano precisó de dos cirugías y transfusiones sanguíneas para estabilizarse.

“El cuadro era tan severo que el equipo debió inducir un coma farmacológico en el paciente para realizar el primer abordaje de urgencia en la guardia de emergencias del hospital por hemoneumotórax”, relató Agüero, quien confirmó la extracción del bazo y la necesidad de utilizar prótesis para “la recuperación de las costillas fracturadas”.

Thiago Medina mejoró su estado de salud y abandonó la terapia intensiva (Foto: Redes Sociales)

Situado en una habitación “general”, Medina dejó atrás tiempos de extrema zozobra donde su organismo comenzó a padecer las diferentes fracturas y lesiones que obligaron a los médicos a convocar un ateneo interdisciplinario para tomar medidas drásticas en pos de salvar su vida.