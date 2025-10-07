Nacho Castañares dio detalles de su encuentro con Thiago Medina en el hospital: “Sabe todo lo que pasó”

Nacho Castañares contó en el programa Fuera de joda, el ciclo de streams de Telefe del que forma parte, cómo fue el momento en el que visitó a Thiago Medina, quien se encuentra internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega.

Tras confirmarse que el joven de 22 años pasó de estar en terapia intensiva a una habitación común, Castañares manifestó su felicidad por los grandes avances que sacaron a Thiago de una situación apremiante. “Realmente estoy muy contento porque pude estar un ratito con él, pude compartir y hablar con él. Estuve un ratito al mediodía en el hospital mientras que comía y la verdad que son muy buenas noticias porque está mucho mejor, está super consciente, sabe todo, hablamos de todo y la verdad que, después de tanto tiempo, poder haber compartido un ratito con él, fue lindo", sostuvo el influencer.

Nacho Castañares visitó a Thiago Medina en el hospital y contó cómo lo vio

Por otro lado, reveló que Thiago recuerda muchos momentos previos al accidente con su moto e ironizó con una situación donde retrata la poca paciencia del exparticipante de Gran Hermano: “Ya estaba fastidioso porque se quería bañar y le dijeron que todavía no se podía por el tema de las heridas. Se quería ir a la casa”.

También Castañares contó que, una vez que se retiró del hospital, fue a la casa de Daniela Celis, expareja de Medina, y armó una videollamada para que Thiago pueda ver a sus dos hijas, Aimé y Laia: "Hicimos videollamada cuando fui a lo de Dani con las bebés y estaba chocho, las bebés lo extrañan un montón”.

Nacho Castañares y Thiago Medina generaron una gran amistad dentro de la casa de Gran Hermano

Luego de su exposición en el programa de streaming, Castañares acudió a sus redes sociales para, también, contarle a su público cómo fue el reencuentro con Thiago Medina: "Sabe también todo lo que pasó, la fuerza que hicieron todos los médicos y todo lo que pasaron en estos días“.

Medina ingresó al Hospital Mariano y Luciano de la Vega el 12 de septiembre con múltiples traumatismos, fracturas en sus costillas, problemas pulmonares, entre otras lesiones, que lo dejaron al borde de la muerte. Luego de tres cirugías, el joven logró respirar por sus propios medios, constituyendo un avance significativo en su cuadro.

Thiago Medina salió de terapia intensiva (Foto: Gran Hermano)

“Sabe que es un proceso largo y está contando los días para que la evolución siga así de rápida y él pueda volver a su casa”, exclamó Castañares, quien se convirtió en uno de los voceros de la evolución clínica del influencer de 22 años que salió de terapia intensiva.

“Se los quería contar también por acá porque me pareció importante, pero bueno, gracias a todos los que mandan mensajes, le mandan los mensajes a él, él está al tanto de todo, así que gracias y bueno, falta cada vez menos”, cerró su exposición Castañares, quien se mostró feliz y aliviado en dar esta noticia que aleja a Thiago del peor escenario y abre un nuevo capítulo en su historial clínico de cara a una recuperación definitiva.