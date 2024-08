Dante Ortega contó cuál fue la reacción de su familia cuando les habló de su orientación sexual

Escuchar

Dante Ortega creció viendo a su abuelo cantar sobre el escenario, a su padre producir éxitos televisivos y a su madre trabajar como actriz en importantes ciclos. Hoy, a los 23 años, el hijo mayor de Sebastián Ortega y Guillermina Valdes sigue el camino artístico que hizo famosa a su familia y ya da sus primeros pasos como actor y cantante.

Ahora, abrió su corazón y no solo reflexionó sobre “la historia del clan Ortega” sino que se animó a hablar públicamente sobre su sexualidad. En una entrevista con el ciclo Herederos (Telefe) contó cómo le dijo a su familia que le gustaban los hombres y cuál fue la respuesta que recibió.

Dante es el hijo mayor de Guillermina Valdes y Sebastián Ortega instagram

Todo comenzó cuando la periodista Gisela Busaniche le preguntó quién era su “tío preferido”. Dante no lo dudó: Julieta Ortega. “Siento como que desde chico fue con la que más vínculo tuve y de hecho creo que fue a la primera que le dije ‘che, me gustan los hombres’. Creo que se lo conté a ella antes que a mi papá y a mi mamá”, dijo.

“¡Qué fuerte ese lazo con Julieta!”, reparó la periodista. “Sí. Me escuchó y me dijo ‘ya sabía’”, recordó Ortega. Acto seguido, le preguntó cómo reaccionó su familia cuando les habló abiertamente de su orientación sexual. “Bien. Yo siento que en el momento en el que lo quería decir, ya lo que pensaran, no me iba a importar”, indicó y en la misma línea destacó: “Se lo tomaron con mucha naturalidad”.

Dante Ortega sigue los pasos de su familia y ya se lanzó como actor y cantante (Foto: Instagram @_danteortega_)

“Mi abuela [Evangelina Salazar] tal vez es como que quiere entender. ‘¿Y, cómo es? ¿Cómo conocés a un chico? Porque yo no sé mucho’”, comentó Dante, aunque dijo que ella también se lo imaginaba. “Mi familia me deja ser feliz y es buenísimo”, reparó. No obstante, destacó que no se los contó para que lo aceptaran, sino “para que lo sepan”.

