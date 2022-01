Brenda Asnicar burló la censura de Instagram con un video desde la ducha

Brenda Asnicar se encuentra promocionando uno de sus nuevos temas musicales, llamado “Bandida”, en la Costa Atlántica. Y, en medio de la ola de calor que azota al país desde hace una semana, la cantante aprovechó para grabarse disfrutando de un momento relajante en la ducha. Como en otras ocasiones, la intérprete consiguió burlar la censura de Instagram y pudo compartir la filmación en las Stories de esa red social.

La actriz se filmó bajo la lluvia de la ducha mientras escuchaba el tema “Agüita” de Ráfaga, con el que musicalizó la secuencia de imágenes que compartió con sus 1,2 millones de seguidores. “Agüita sobre tu cuerpo, agüita al bailar, me desespero. Agüita sobre tu cuerpo, mucho más. ¡Como te quiero, como te quiero!”, reza parte de la letra de la canción que ella misma escribió a un costado de la pantalla.

En ese sentido, Aniscar se mostró frente a la pantalla por unos segundos con el cabello suelto y antes de empaparse. Un instante después, se puso en puntas de pie para mostrar que debajo no tenía nada de ropa interior. Es así que, con un ligero movimiento, atinó a cubrirse el pecho y consiguió burlar a los algoritmos de Instagram, que suelen censurar este tipo de imágenes. Acto seguido, la cantante se puso de espaldas y, al darse la vuelta, comenzó a bailar al ritmo de la banda tropical.

Brenda Aniscar compartió un video desnuda y consiguió burlar la censura de Instagram

Esta no es la primera vez que la actriz consigue compartir material subido de tono en Instagram. En diciembre pasado, por ejemplo, subió en el feed de la plataforma una fotografía en topless, con el que hizo alusión a un “fin de semana épico”.

Asnicar está en la Argentina, más precisamente en la Costa Atlántica, en donde divide sus días entre presentaciones de su nuevo tema musical y compromisos con algunas marcas y empresas. Además, no es extraño que en las redes sociales comparta escenas de su vida privada y de su trabajo, con sus fanáticos. Fue a través de ese medio que reveló que estaba de novia con el polista norteamericano Adam Justin, con quien comparte pasatiempos y momentos de ocio.

Desde hace unas semanas está en la Costa Atlántica haciendo presentaciones y shows Instagram @baniscar

Cabe recordar que la actriz de Patito feo viene de terminar una relación con el trapero Duki, quien a finales del año pasado confirmó que está de novio con Emilia Mernes. En esa oportunidad, Aniscar arremetió en su cuenta de Twitter con un picante comentario que, si bien no tenía nombre de destinatario, todos lo relacionaron con el trapero. “No me vengas con un tango llorón” y “Borrate tara...”, apuntó.