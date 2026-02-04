De qué murió “El Mini” de Duro de Domar

Juan Carlos Velázquez, el carismático actor apodado “El Mini” y reconocido por su participación en el programa televisivo Duro de Domar, murió a los 64 años luego de estar internado en terapia intensiva. La causa de su fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio, del cual no pudo ser reanimado, según informó su familia.

La noticia de su fallecimiento fue inicialmente difundida por el periodista Juan Etchegoyen a través de su cuenta de X. En su mensaje, Etchegoyen expresó: “Con profundo dolor quiero comunicar que hace instantes falleció Juan Carlos Velázquez, ‘El Mini’ de Duro de Domar. QEPD amigo, se te va a extrañar”. Pocos minutos después, el periodista brindó detalles sobre la despedida del actor: “Mañana 5/2 será el velatorio de Juan Carlos de 09:00 a 13:30hs en Sepelio Virreyes, San Fernando. Mi acompañamiento y fuerza a la familia del Mini en este difícil momento”.

Juan Etchegoyen fue el primero en confirmar la muerte de Juan Carlos Velázquez Captura X (@JuanEtchegoyen)

Este trágico desenlace ocurrió después de que Velázquez fuera ingresado al centro médico con un cuadro de neumonía.

Sus problemas de salud vinculados a la respiración no eran recientes. En 2024, El Mini ya había requerido atención hospitalaria de urgencia tras sufrir una descompensación en su casa. En aquella ocasión, el propio actor comentó que había ingresado con una gripe que se había agravado considerablemente, y que llegó al extremo de impedirle caminar y respirar con normalidad.

La trayectoria de Juan Carlos Velázquez en la televisión argentina fue extensa y lo convirtió en una figura entrañable para el público. Su época de mayor reconocimiento llegó con su rol en Duro de Domar, bajo la conducción de Roberto Pettinato. Allí, sus apariciones inesperadas y su icónica frase “Roberto, estoy re caliente” se transformaron en un sello distintivo que pasó a formar parte del imaginario televisivo argentino. Durante 15 años en el programa, Velázquez interpretó a diversas personalidades relacionadas con la actualidad, lo que le valió el cariño de la audiencia.

El Mini, caracterizado como Arturo Vidal, en una participación en Duro de Domar

Además de su paso por Duro de Domar, El Mini formó parte de otros programas emblemáticos. Participó en Todo x 2 pesos, junto a Diego Capusotto y Fabio Alberti, donde su imitación de Eduardo Duhalde fue uno de los momentos más recordados de su carrera. También incursionó en Bendita, donde continuó con las imitaciones, y fue parte del elenco de Polémica en el Bar entre 2016 y 2017, además de realizar apariciones esporádicas en Teto TV.

La imitación a Eduardo Duhalde en Todo x 2 pesos es uno de los momentos más recordados de su carrera Captura TV

No obstante, con el transcurso de los años, Velázquez enfrentó una disminución de propuestas laborales en la TV. En una entrevista con Juan Etchegoyen en 2021, el actor manifestó: “La gente me pregunta qué pasa que no estoy en la televisión y yo no tengo la menor idea. Los productores parece que se han olvidado de mí”. Esta situación lo llevó a buscar nuevas oportunidades lejos de las cámaras. Tal fue así que llegó a desempeñarse como distribuidor de productos eléctricos.

El legado de Juan Carlos Velázquez se evidencia en las numerosas expresiones de afecto y despedida que recibió de figuras del medio, como la actriz Adriana Brodsky, el humorista José María “Pachu” Peña, y expanelistas de Duro de Domar como Matías Castañeda, Guillermo Pardini y Fernanda Iglesias, además del locutor Fabián Cerfoglio, entre otros.

