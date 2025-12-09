Murió Gaspar Valverde, actor y humorista uruguayo

El humorista, actor y comunicador uruguayo Gaspar Valverde murió este lunes tras días de internación en terapia intensiva como consecuencia de un derrame cerebral por un aneurisma, confirmó hoy su familia a El País. Tenía 50 años.

El actor se encontraba en su casa el jueves, acompañado por su amigo y compañero de su ciclo de streaming, Claudio Sánchez, cuando se descompensó. Fue atendido por la emergencia médica y trasladado al Sanatorio Americano en Montevideo, donde fue ingresado al centro de terapia intensiva. Se le diagnosticó un aneurisma y su estado de salud se deterioró rápidamente, presentando muerte cerebral.

Valverde, de 50 años, fue una figura central en la industria del entretenimiento uruguayo. Irrumpió en el medio a comienzos de los 2000 como parte de una generación que ganó espacio rápidamente en pantalla. Su versatilidad le permitió brillar tanto en televisión como en teatro, forjando una carrera que lo llevó desde los escenarios de stand-up hasta ciclos de altos niveles de audiencia en horario central, y que también lo encontró probando su talento en la música.

Sus primeras apariciones fueron en El show del mediodía, con Cacho De la Cruz, y luego en De igual a igual, junto a Omar Gutiérrez. Allí ejerció la co-conducción y ambos proyectos fueron clave para abrirse camino en televisión, donde después estuvo al frente de recordados ciclos como Terapia de pareja, Ojo al Piojo, Prueba que me amas y Yo y tres más.

Tenía 50 años Instagram (@gaspar_valverde)

Llegó a protagonizar una ficción en Uruguay bajo el título Bienes gananciales, que tuvo gran aceptación del público y compartía con quien fuera su pareja durante muchos años, Karina Vignola, una socia creativa con la que dejó huella en la pantalla chica.

Gaspar y Karina se casaron en 2011 y estuvieron en pareja hasta 2022. Juntos conformaron un binomio emblemático de la televisión uruguaya y condujeron en dupla la mayoría de sus programas. Tuvieron dos hijas, Luana, de 16 años, y Alina, de 14. El 22 de junio, Gaspar había celebrado sus 50 años junto a todas ellas; con Karina mantuvieron siempre, después de la ruptura, una relación muy cercana.

“La soledad es linda vivirla, muchas veces puede ser triste, también pasé por eso, pero ahora la estoy transitando bien y es un buen estado para encontrarse conmigo mismo. También disfruto mucho de la familia, de las nenas cuando están en casa, de mi madre, mi hermana Daniela. La verdad que estoy acompañado por todos lados”, dijo en septiembre, en su última entrevista con Sábado Show.

Su último trabajo en televisión de aire fue en la mesa de Polémica en el Bar, programa del que fue pieza fundadora en su versión local. Su controversial desvinculación de ese proyecto, así como de La peluquería de don Mateo, derivó en un conflicto que acarreó un período de larga exposición y problemas de salud mental, de los que habló en más de una oportunidad.

Sufrió un derrame cerebral causado por un aneurisma Instagram (@gaspar_valverde)

Desde entonces, emprendió proyectos laborales en espacios de streaming, bajo su propia producción.

Tres meses atrás se sumó a Fipo TV, al programa Fuera de lugar, y entonces contó a Sábado Show: “El año pasado ya incursioné con un programa (Imperfectos, el show), pero resultó bastante más engorroso para mí porque tenía que encargarme casi de todo. Estaba en la producción del espacio y si bien el programa estuvo precioso y salió bárbaro, terminé cansado. Para este año quería descansar un poco y justo salió la propuesta de Fipo, donde mi rol está enfocado en la comunicación. Así que estoy feliz, muy contento de mantenerme activo en un mundo nuevo que se abre con las plataformas. Mucha gente me ha escrito en este tiempo de ausencia para preguntar dónde me pueden ver, cuándo vuelvo y bueno, ahora se me abre una nueva oportunidad volver a ver las payasadas y los chistes con la impronta mía de siempre".

Proyectaba, además, volver al teatro con un unipersonal.

Todoterreno, Valverde sostuvo durante años un kiosco que era parte del legado familiar, hasta que decidió venderlo. Fue cantante de la banda Planeta Urbano, hizo obras de teatro y tuvo una participación en la serie Margarita, de Cris Morena. En todas las facetas, a comunicación y el deseo de hacer reír a los demás fueron la marca registrada de sus casi 30 años de carrera.

En los últimos tiempos Gaspar había superado distintos inconvenientes de salud. Hace un año también se había descompensado en medio de un rodaje del programa Imperfectos, pero luego de estar varios días en observación fue dado de alta y había podido retomar su rutina con naturalidad.

Este domingo, en redes sociales y algunos medios se había informado de su fallecimiento, pero la familia lo desmintió en diálogo con TV Show, aunque el diagnóstico era irreversible.