El lunes 24 de noviembre se confirmó la muerte de Jimmy Cliff a los 81 años. El reconocido cantante de reggae jamaiquino, célebre por canciones como “Many Rivers to Cross” y “Reggae Night”, falleció tras una serie de complicaciones de salud. Su esposa, Latifa Chambers, comunicó la noticia mediante un comunicado en sus redes sociales.

¿De qué murió Jimmy Cliff?

La familia de del cantante informó que el artista falleció por complicaciones derivadas de un cuadro de neumonía. Latifa Chambers, su esposa, expresó en un posteo: “Con profunda tristeza les comparto que mi esposo, Jimmy Cliff, falleció a causa de una convulsión seguida de una neumonía”.

Posteo cliff Captura de pantalla

En la misma publicación, Chambers agradeció a familiares, amigos, colegas y fans por el apoyo brindado durante su carrera. También reconoció la labor del Dr. Couceyro y el personal médico que los acompañó en este difícil proceso.

“Jimmy, mi amor, que descanses en paz. Voy a seguir tus deseos. Espero que puedan respetar nuestra privacidad en estos momentos tan duros. Más información será brindada más adelante. Nos vemos, Leyenda”, concluye el comunicado firmado por su mujer y sus hijos.

El legado musical de Jimmy Cliff

James Chambers, conocido como Jimmy Cliff, nació en 1944 en Saint James, Jamaica. Comenzó su trayectoria musical a temprana edad. A los 14 años, se mudó a Kingston, donde el productor Leslie Kong lo descubrió y lo impulsó a grabar profesionalmente. Su primer éxito fue “Hurricane Hattie”.

Jimmy Cliff fue uno de los artistas más reconocidos de la música reggae jamaiquino JOSE JORDAN� - AFP�

El artista jamaiquino llevó el reggae a nivel global, ya que, a lo largo de su carrera, fusionó jazz y reggae, incorporando influencias del pop y el espiritualismo africano. Uno de sus mayores éxitos fue su versión de “I Can See Clearly Now” de Johnny Nash. Se destacó por su voz única, autenticidad y compromiso con causas sociales y políticas, especialmente relacionadas con África.

Reconocimientos y premios de Jimmy Cliff

Además de sus grandes éxitos, ganó dos premios Grammy al mejor álbum de reggae: por Cliff Hanger (1985) y Rebirth, que fue incluido en la lista de los 50 mejores discos de 2012 de la revista Rolling Stone. En 2010, ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll; junto a Bob Marley, son los únicos jamaiquinos en integrarlo.

El discurso de Jimmy Cliff en 2010 en el Rock & Roll Hall of Fame

Su participación en la película jamaiquina The Harder They Come (1972), donde actuó y estuvo a cargo de la banda sonora, introdujo el reggae en Estados Unidos. Temas como “Many Rivers to Cross” y “Sitting in Limbo” son clásicos de su repertorio.

El vínculo de Jimmy Cliff con la Argentina

El cantante llevó su música a Argentina, presentándose en los bailes de carnaval. Su primera visita a Buenos Aires fue en febrero de 1969, donde el periodista Bobby Flores relató que, por un cachet de $1.400.000 argentinos, el músico y su banda recorrieron desde San Lorenzo hasta el Club Deportivo San Andrés en una combi. En 1970, actuó en el Carnaval Beat de Vélez, donde compartió escenario con Sandro, Leonardo Favio y Palito Ortega. También cantó en Mar del Plata y regresó en 1993 para un festival de reggae producido por Rock & Pop.

