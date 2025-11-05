De qué murió José Moscuzza, el joven dirigente de Aldosivi

Este miércoles 5 de noviembre se dio a conocer que José Marcelo Moscuzza, exvicepresidente del club Aldosivi, murió a los 44 años, tras un accidente vial.

Moscuzza se hizo cargo de la administración del fútbol de la institución deportiva hace una década y en ese camino se consiguió el ascenso a la primera categoría. Se mantuvo en el cargo hasta el año pasado, cuando dio un paso al costado de la comisión directiva.

Fue vicepresidente de Aldosivi hasta el año pasado captura de redes

La noticia causó conmoción en Mar del Plata, donde era un referente destacado por su participación en el club y por integrar una familia que es de las máximas exponentes de la industria pesquera. Se lo llamaba “Josesito”, un apodo de sus allegados para diferenciarse de su padre, José Américo Moscuzza, quien hace poco presidió Aldosivi y ha sido un reconocido empresario con flota de grandes embarcaciones y plantas de procesamiento de pescado.

De qué murió José Moscuzza, joven dirigente de Aldosivi

Todo lo que se sabe sobre la muerte de José Marcelo Moscuzza Redes

Moscuzza falleció esta madrugada tras despistar y volcar con su automóvil en la Ruta 2 a la altura de la localidad de Lezama, según confirmaron los bomberos y médicos que lo asistieron. Viajaba solo cuando perdió el control del auto por motivos que aún se investigan. El despiste ocurrió poco después de la una de la mañana, a la altura del kilómetro 167. Su rodado cayó a un zanjón al costado de la traza. En el lugar del incidente vial trabajaron Bomberos Voluntarios de Lezama, ambulancias del sistema de emergencias local, personal de la Policía Vial y efectivos de la Policía Científica.

Los primeros en llegar al lugar fue el personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de esa localidad. Fueron convocados por automovilistas que intentaban asistir a la víctima, que permanecía en el interior del rodado, sobre el cauce de un canal y junto a un puente. Con apoyo posterior de un equipo de emergencias médicas se constató el fallecimiento del conductor y, poco después, su identidad.

Personal policial realizaba peritajes para establecer, entre otros detalles, la velocidad a la que circulaba el vehículo y qué circunstancia lo llevó a salir de la calzada y terminar casi dos metros por debajo del nivel del pavimento, volcado en un canal de drenaje.

La investigación está en curso desde el Departamento Judicial Dolores a través de la Fiscalía Descentralizada N° 9 de Chascomús, con jurisdicción en Lezama.