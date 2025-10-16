De qué murió Diane Keaton

La familia de Diane Keaton compartió un comunicado este miércoles sobre las circunstancias de su fallecimiento. La aclamada actriz, recordada por su rol en Annie Hall, murió el sábado 11 de octubre a los 79 años. El mensaje, difundido a través de un medio estadounidense, detalla la condición médica que provocó su fallecimiento y expresa gratitud por el afecto recibido.

Cuál fue la causa de fallecimiento de Diane Keaton

Los seres queridos de la galardonada actriz enviaron una nota a la revista People con información sobre el final de su vida. “La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane, fallecida el 11 de octubre a causa de una neumonía”, publicó el medio. Inicialmente, la familia solicitó privacidad, pero luego compartió un mensaje de agradecimiento.

La intérprete falleció el sábado 11 de octubre a los 79 años a causa de una neumonía

Un amigo cercano a la estrella de cine confirmó a la misma publicación que el estado de salud de Keaton cambió de forma inesperada en el último tiempo. “Su declive fue muy repentino, lo cual fue desgarrador para todos los que la amábamos”, comentó. Agregó que la situación fue sorpresiva, en especial para una persona con su fuerza y espíritu.

Sobre sus últimos días, la fuente explicó: “En sus últimos meses, estuvo rodeada únicamente por su familia más cercana, que optó por mantener la intimidad. Ni siquiera sus amigos de toda la vida estaban completamente al tanto de lo que estaba sucediendo”. Keaton falleció en su casa de Los Ángeles, California, el sábado por la mañana.

La intérprete falleció el sábado 11 de octubre a los 79 años a causa de una neumonía (Foto: Instagram @dianekeaton)

El adiós en las redes sociales

Diane Keaton mantenía una presencia activa en sus redes sociales, principalmente en Instagram, donde acumulaba dos millones y medio de seguidores. Sus publicaciones disminuyeron notablemente durante el último año, un hecho que llamó la atención de sus admiradores. Su última aparición en la plataforma fue en abril, en una imagen junto a su mascota.

Esta publicación se volvió viral tras la noticia de su muerte. Miles de seguidores utilizaron el espacio para preguntar sobre la veracidad de la información y para dejar mensajes de pésame a su familia. “Una verdadera leyenda. Gracias por tu talento, tu defensa animal, tu inconmensurable encanto. Te echaremos de menos”; “Acabo de oír la noticia y estoy tan sorprendida y triste. Enviando mis condolencias y amor a la familia y amigos Keaton. QEPD, Diane. Se fue demasiado pronto”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron.

"Su declive fue muy repentino, lo cual fue desgarrador", comentó un amigo de la estrella Kevin Mazur - Getty Images North America

Quién fue Diane Keaton

Keaton nació como Diane Hall el 5 de enero de 1946 en Los Ángeles. Fue la mayor de cuatro hermanos. Su padre era ingeniero civil y su madre, ama de casa. Desde joven manifestó su vocación artística. Tras la secundaria, estudió artes dramáticas por un corto período. Pronto abandonó la universidad y se mudó a Nueva York.

En esa ciudad adoptó el apellido de soltera de su madre, Keaton, como su nombre artístico. El cambio se debió a que ya existía otra actriz registrada como Diane Hall. Su fama mundial llegó en la década de los setenta, con papeles fundamentales en películas como El Padrino y su colaboración con el director Woody Allen.

En 1977 ganó el premio Oscar a Mejor Actriz por su protagónico en Annie Hall, un hito que la consolidó como una figura emblemática del cine. Sus inicios en Broadway incluyeron obras como Hair y Play It Again, Sam.

