De qué sexo es el bebé de Cami Homs y José Sosa

Tras meses de especulaciones, Camila Homs y José Sosa compartieron con el mundo la feliz noticia de que agrandarán la familia. La pareja organizó un evento especial rodeados de amigos y familiares para revelar el sexo de su bebé, un momento que quedó registrado en un emotivo video publicado en sus redes sociales. La celebración estuvo llena de sorpresas, alegría y muestras de cariño hacia los futuros padres.

La celebración de Cami Homs y José Sosa por la llegada de su primera hija

La revelación del sexo del bebé de Cami Homs y José Sosa

Cami Homs y José Sosa esperan una niña. La pareja reveló el sexo de su bebé a través de un video en Instagram donde se observa el momento en que presionan un pulsador que libera humo rosa, para confirmar así la llegada de una niña a sus vidas. El video está musicalizado con la canción “Moments we live for” de In Paradise y muestra no solo la reacción de los padres de la niña en camino, sino de todos los familiares y amigos que se encontraban allí.

En distintos planos: el momento en el que la pareja de Cami Homs y José Sosa develó el sexo del bebé

La revelación se realizó en una fiesta íntima con un jardín decorado con elementos blancos. En el momento clave, Homs y Sosa activaron el pulsador, donde se desató un humo rosa y fuegos artificiales. La madre de Cami Homs se mostró visiblemente emocionada. En la publicación de Instagram, Cami Homs y José Sosa expresaron su emoción y alegría por la llegada de su hija. “Te soñamos y deseamos tanto. Te esperamos con mucho amor para darte bebita”, escribieron.

Celebridades y familiares celebran la llegada

La noticia generó una gran repercusión en redes sociales. Varias celebridades del espectáculo y la música, como Cande Molfese, Ángela Leiva y Candela Ruggeri, felicitaron a la pareja a través de comentarios en la publicación de Instagram.

Cami Homs posteo en su cuenta oficial de Instagram junto a José Sosa la emoción por la llegada de su hija

Cami Homs ya es madre de dos hijos, Bautista y Francesa, fruto de su anterior relación con el futbolista Rodrigo De Paul. José Sosa, por su parte, tiene dos hijas mellizas, Rufina y Alfonsina, nacidas en Estambul, Turquía, de su matrimonio con Carolina Alurralde.

El comienzo de una historia de amor

La relación entre Cami Homs y José Sosa comenzó de una manera particular. Según contó la modelo en una entrevista, se conocieron cuando el futbolista quiso comprar un departamento en el mismo edificio donde ella vivía. Homs tomó la iniciativa y le envió un mensaje ofreciéndole yerba, lo que dio inicio a su historia de amor. “Le puse ‘si necesitás yerba mi departamento es este’. Muy directa. Y él contestó al toque. Si me clavaba el visto, lo mataba”, reveló Homs.

Camila Homs y José sosa eran vecinos RS fotos

Cami Homs y José Sosa llevan dos años y medio de relación. Según relató Homs en una entrevista con Infobae, ella le dio un ultimátum a Sosa para avanzar en la relación, y desde entonces están juntos. “Hubo un día que le di un ultimátum. Le dije que si no quería avanzar que lo dejemos acá. Yo quería poner primera a fondo, estaba segurísima... y ahí arrancó”, afirmó Homs.

