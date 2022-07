De vacaciones en Europa, Karina La Princesita se indignó por la suba del dólar y dejó una advertencia

La Argentina pasa por unos días turbulentos desde el sábado, cuando Martín Guzmán -hasta entonces Ministro de Economía- renunció a su cargo. En medio de horas de incertidumbre, Silvia Batakis asumió en su lugar y en el ínterin el dólar subió. Esto tomó por sorpresa a más de uno, ya que no estaba en sus planes una variación tan abrupta de la moneda norteamericana. Una de ellas fue Karina La Princesita, quien actualmente está de vacaciones en el exterior y tuvo una inesperada reacción al enterarse de la noticia.

El sábado por la noche, Guzmán anunció por Twitter que renunciaba a su cargo. Cuando esto sucedió, las redes estallaron, y fueron varios los famosos que se expresaron sobre los efectos que esta decisión podría tener en la economía argentina.

Las consecuencias se vieron rápidamente, ya que a las pocas horas el dólar se disparó. Para algunos esto fue toda un gran disgusto, especialmente para los que estaban en otros países de vacaciones. La cantante viajó en los últimos días a España e hizo un descargo sobre la nueva cotización de la moneda de los Estados Unidos.

Karina disfrutaba de sus vacaciones en España cuando se enteró de la subida del dólar (Foto: Instagram @kariprinceoficial)

La intérprete de “Mentiroso” compartió a través de sus redes sociales,la reacción que tuvo al enterarse de la noticia. Lo divertido fue el contexto. Estaba en un bar de España muy relajada cuando advirtió lo que sucedía en su país y no pudo ocultar su indignación. “Cuando sube el dólar y vos usaste la tarjeta en vacaciones... Cortate las bol...”, escribió en una de sus historias a la que acompañó con una expresión muy seria en la cara.

La reacción de Karina La Princesita cuando se enteró la suba del dólar (Foto: Instagram @kariprinceoficial)

Más allá del mal trago, la exjurado del Cantando 2020 intentó asimilar la situación con un poco de humor. “Diosa ella pidiendo y pidiendo, después vi las noticias...”, publicó luego de que le trajeran el exótico trago de piña que intentó disfrutar para sobrellevar el enojo. “Me lo tomo con todas las ganas porque si seguimos así será el último que vea en la vida”, aseguró.

Karina La Princesita habló de su vínculo actual con El Polaco

Los cantantes conformaron una de las parejas más recordadas de la cumbia tropical. Estuvieron juntos durante muchos años y tienen una hija en común, Sol, que pronto cumplirá 15 años. Si bien se separaron, con el tiempo pudieron construir un buen vínculo. Ahora, la inminente soltería de ambos durante los últimos meses hizo disparar los rumores acerca de un posible acercamiento, algo que los dos se encargaron de desmentir.

Karina y El Polaco

Durante un móvil con LAM (América), y ante la pregunta del cronista sobre estos trascendidos, Karina respondió tajante: “Yo volvería con un ex, y él volvería con una ex. Pero si a lo que vos estás queriendo llegar es a si nosotros, que somos ex, volveríamos, la respuesta es ‘no’”. Si bien algunos fanáticos quieren volver a verlos juntos, esto parece ser para ellos una historia cerrada y sin posibilidades de que ocurra.