Fabián Cubero reveló qué piensa de Mica Viciconte como madre y protagonizó un incómodo momento al aire

Dos meses atrás, la vida de Mica Viciconte y Fabián “Poroto” Cubero cambió para siempre. Tras nueve meses de espera y ansiedad, nació Luca, su primer hijo juntos. Ese día pasó a convertirse en uno de los más felices de su relación pero, a su vez, marcó un antes y un después. Durante la celebración del segundo cumplemes del bebé, ambos hablaron sobre las nuevas costumbres que debieron desarrollar y revelaron qué cosas esperan en el futuro de su familia. Pero, en medio de la conversación, el deportista definió a su pareja como madre y protagonizó un incómodo momento.

Fabián Cubero reveló qué piensa de Mica Viciconte como madre y protagonizó un incómodo momento

Tras varias semanas alejada de la televisión, Mica Viciconte realizó su regreso en la pantalla de Telefe como panelista de Ariel en su salsa. Con su reciente título de campeona de MasterChef Celebrity bajo el brazo, allí habla sobre comida junto al aclamado chef y, a su vez, cumple el rol de comentarista de diversos sucesos de actualidad.

Aunque todos los días en el set están llenos de momentos de disfrute, el miércoles fue un caso especial ya que la invitaron a celebrar el segundo cumplemes de Luca. Para esto, no solo llevaron al bebé al programa sino que también convocaron a Fabián Cubero. Sentado uno al lado del otro y turnándose para ver quien lo tenía en brazos, hablaron sobre sus deseos de ser padres nuevamente, la emoción de Cubero de tener su primer hijo varón -él tuvo a tres hijas, Indiana, Sienna y Allegra, con Nicole Neumann- y charlaron sobre su nueva vida como padres.

Todo iba bien hasta que, en un momento, el columnista Nicolás Peralta le hizo una inesperada pregunta al exjugador de Vélez. “¿Mica es la mamá que imaginabas?”, disparó. La sorpresa, al igual que las risas de todos los presentes, no se hicieron esperar. En medio del griterío, el periodista quiso explicarse y dijo: “Cuando uno está en pareja y empieza a proyectar una familia te la podes imaginar en el rol de mamá, pero en la realidad es algo totalmente distinto”.

Mica Viciconte y Fabián Cubero celebraron el cumplemes de Luca instagram @micaviciconte

Con seriedad, Cubero respondió: “Voy a contestar al revés”. Una vez que todos hicieron silencio, continuó: “Nunca me la imaginé como madre. Me sorprende que no haya aprendido nada habiendo tenido una madre presente”. Pasado el chiste, reconoció: “Bueno esa es la respuesta obvia. Pero sí, es una madre muy dedicada y a veces le dijo que es demasiado. Muy obse”.

Con el fin de justificar su definición, recordó la primera vez que bañaron a Luca. Con el bebé ya metido en la bañera, él se dispuso a ir a hacer otras cosas de la casa, pero su pareja le pidió que se quedara mientras ella lo bañaba y que le tirara agua con un juguete. Divertida, ella se justificó con que era un momento único y que quería compartirlo.

Fabián Cubero y Mica Viciconte tras el nacimiento de su hijo instagram @micaviconte

Sin embargo, Cubero finalizó la charla con unas tiernas palabras hacia la madre de su hijo. “Es muy atenta con Luca y con mis hijas también. Tiene esa onda voluntariosa y maternal”, expresó, agradecido. Dicho eso, le pusieron un final al segmento. Tanto Poroto como Luca se despidieron de la audiencia y dejaron a Mica en el estudio para que continuara con su trabajo.