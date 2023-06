De vacaciones, Karina La Princesita apeló a la reflexión y recordó a su tía: “Hiciste lo que podías”

escuchar

Tras manifestar algunos problemas de salud mental, que alertaron a su público, Karina, la Princesita, volvió a utilizar su cuenta de Instagram para contar cómo sigue con su proceso. En esta ocasión, tras unas vacaciones, la cantante de cumbia eligió su canal de comunicación oficial para agradecerle a su tía por los días libres que se tomó.

En una storie de su Instagram, Karina se sacó una selfie, con una playa de fondo, para agradecer por el apoyo familiar que tuvo en estos días y además para dedicarle unas palabras a su familiar, quien, según su testimonio, “hizo siempre lo que pudo con las herramientas que tenía en su momento”.

“Gracias tía por regalarme este viaje, tenía miedo de irme, pero tengo la mente menos desordenada. Te quiero mucho”, expresó Karina, quien siguió por la misma vía con un mensaje sentimental: “En tu vida siempre hiciste lo que podías con las herramientas que tenías en ese momento. Fuera la culpa. Fuera el castigo”, dijo.

El mensaje que dejó Karina en su cuenta de Instagram

Por otra parte, la artista expresó que se encuentra en un momento de aprendizaje continuo tras atravesar un complicado momento personal: “No dejes que te digan ‘vos sos así y no vas a cambiar’. Los que trabajamos en nosotros mismos podemos cambiar, mejorar, aprender y evolucionar. Es más, en los momentos más de mier... si te ocupas y trabajas en eso, floreces”, deslizó para dar un mensaje alentador a quienes atraviesen una situación similar.

Desde que públicamente manifestó su endeble estado anímico, Karina empezó a mostrar una realidad lejana a la que su público conoce. “Me está tocando ahora de plantearme por qué me pasa, que cada tanto no me siento bien. Me estoy ocupando de estas cosas, a todo lo que es salud mental hay que darle mucha bolilla. Estoy haciendo terapia, psicología y psiquiatría”, expresó en una entrevista de hace unos meses y encendió las luces de alarma.

Karina tomó de más y publicó polémicos mensajes en sus redes

Las vacaciones de la cantante de cumbia no fueron solamente de relax. Además, como parte del entretenimiento, decidió ir a un bar donde la situación se desbandó a tal punto que, en sus redes sociales, dejó polémicos mensajes donde dejó entrever que el alcohol hizo efecto en su cuerpo.

En primer lugar, en un video que viralizó en su Instagram, Karina lo musicalizó con “Tomaré para olvidar” de Grupo Karicia y eligió el fragmento: “Tomaré para olvidar porque sé que tú jamás volverás”. Minutos más tarde, en su cuenta de Twitter, la cantante siguió descargándose con tres posteos.

Los mensajes de Karina en Twitter

“Bueno, vengo a Twitter en pedo. Peligro”, arrancó y continuó: “Es una cosa que no puedo explicar lo que me genera escuchar Karicia. Es ganas de tomar, melancolía, y bailar mientras lloro”, subrayó sobre esta banda argentina que popularizó sus temas de cumbia en Chile.

Por último, para finalizar un confuso episodio, Karina lanzó la última publicación: “Tomaré para olvidar, porque sé que tu jamás volverás. Vamos Karicia”, finalizó la protagonista de esta historia que dejó tela para cortar en sus redes sociales.

LA NACION