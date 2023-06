Karina La Princesita tomó de más y publicó polémicos mensajes en sus redes que preocuparon a los fans: “No comí nada”

escuchar

Karina “La Princesita” Tejeda es una de las personalidades públicas que en varias oportunidades se animó a hablar abiertamente sobre su vida personal y su salud mental. Meses atrás reveló durante una entrevista que sufre ataques de ansiedad y depresión, por lo que se sometió a un tratamiento terapéutico y recientemente apoyó a Alejandro Sanz cuando compartió un alarmante mensaje en Twitter. Pero, en las últimas horas, la cantante llamó la atención de sus seguidores con sus posteos en las redes: mostró que estaba bebiendo alcohol y publicó una serie de mensajes que generaron preocupación.

Esta semana, la intérprete de “Con la misma moneda” subió una serie de videos en Instagram donde se la pudo ver sola tomando una bebida color naranja, que según aparentaba, contenía alcohol. Musicalizó sus historias con la canción “Tomaré para olvidar” de Karicia. El fragmento que eligió fue: “Tomaré para olvidar porque sé que tú jamás volverás”. En otra posó para la cámara mientras sonaba: “Recuerdos imborrables para llorar”. Incluso cuestionó: “¿Quién escribe en Instagram manga de burros?”, ya que la palabra imborrables estaba escrita con “n” y “v”.

Karina, La princesita se grabó mientras bebía alcohol y lo compartió en las redes

Los siguientes posteos comenzaron a alarmar a sus tres millones de seguidores, ya que ella misma contó días atrás que no estaba en un buen momento, y, según mostraban sus actitudes en los posteos, el alcohol estaba haciendo efecto. Subió una foto con los ojos entreabiertos y la mano sobre la frente: “No comí nada, ya estoy en pedo”. Posteriormente, mostró un vaso lleno, dando a entender que había pedido otro trago: “Y bueno”.

Además, grabó la barra donde se preparaban las bebidas y a las personas que trabajaban allí y dijo: “El cantinero tiene mi mismo apellido. Tiene madre mexicana, padre español. ¿Seremos primos? No sé, hay que averiguar”. Por último subió una historia con un fondo blanco y la frase: “Me voy a la mi***a de una”.

Karina compartió una serie de publicaciones en las redes que alertaron a sus seguidores Instagram @kariprinceoficial

Pero, esto no fue lo único. A la par de que subía historias a Instagram, la cantante acudió a Twitter, donde realizó varias publicaciones. “Bueno, vengo a Twitter en pedo. Peligro”, fue su primer mensaje, al que le siguió: “Es una cosa que no puedo explicar lo que me genera escuchar Karicia. Es ganas de tomar, melancolía, y bailar mientras lloro”.

Los mensajes de Karina en Twitter

El tercer tuit correspondió a la letra de la canción que eligió para los videos y en otro escribió: “Cantinero, marche una más”. Si bien, la artista volvió a postear una foto varias horas después, la situación no pasó inadvertida para los usuarios. Varios respondieron a sus tuits e incluso Karina interactuó con algunos de ellos. Además, contó que en ese momento estaba de viaje, y allí eran las 16. Una usuaria le preguntó cómo la estaba pasando y ella contestó: “Mal”.

Karina La Princesita apoyó a Alejandro Sanz en su difícil momento personal

Días atrás, La princesita apoyó a Alejandro Sanz luego de que el cantante compartiera un duro mensaje en Twitter, donde aseguró que no estaba bien, sino “triste y cansado”. “Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer”.

La respuesta de Karina "La Princesita" al posteo de Alejandro Sanz Twitter @kari_prince

Precisamente, la cantautora lo compartió expresándole todo su apoyo a su colega: “Leer hace que uno sienta que no está loco, que no está solo, que uno no es raro, y que aunque muchos no lo comprendan y se alimenten de estas situaciones, seguramente pasará”. Rápidamente, llegaron los mensajes y comentarios de aliento para que pueda sobreponerse a este difícil momento que hoy atraviesa.

